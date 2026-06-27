/बंगाल में डबल स्ट्राइक! जमकर गरज रहा बुलडोजर, UCC भी तय! कट्टरपंथियों के उड़े होश, अब क्या करेंगी ममता दीदी?

इससे पहले UCC उत्तराखंड, गुजरात और असम में पूरी तरह से लागू है. अब बंगाल में भी इसके लागू होने से वहां पर कट्टरपंथियों का धंधा चौपट होना तय है. इसकी वजह ये है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से एक से ज्यादा शादियों पर रोक लग जाएगी. मुस्लिमों में कम उम्र में होने वाले बाल विवाह बैन हो जाएंगे. मुस्लिम पुरुष अपनी बीवियों को मनमर्जी से तीन तलाक नहीं दे सकेंगे. वे हलाला नहीं कर सकेंगे और लिव इन रिलेशनशिप में मनमानी पर भी ब्रेक लग जाएगा.