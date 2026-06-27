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बंगाल में डबल स्ट्राइक! जमकर गरज रहा बुलडोजर, UCC भी तय! कट्टरपंथियों के उड़े होश, अब क्या करेंगी ममता दीदी?

West Bengal Bulldozer Action News: पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने वाले सीएम सुवेंदु अधिकारी डबल स्ट्राइक करने जा रहे हैं. वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है. अब वहां पर UCC लाने की भी तैयारी है. सरकार के इन बोल्ड स्टेप्स से कट्टरपंथियों के होश उड़े हुए हैं, वहीं ममता भी खामोश हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 02:02 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:02 AM IST
बंगाल में डबल स्ट्राइक! जमकर गरज रहा बुलडोजर, UCC भी तय! कट्टरपंथियों के उड़े होश, अब क्या करेंगी ममता दीदी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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