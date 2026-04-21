गुजरात में योगी मॉडल! सरेराह धर्मेश को मारने वालों की कराई परेड, बुलजोडर से घर भी ढहाया

Ahmedabad Murder: यूपी का बुलडोजर मॉडल अहमदाबाद पहुंच गया है. बीते 72 घंटों से 'धंधुका', धर्मेश के कत्ल की वारदात से जल उठा था. आज हत्यारोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो गया. मंगलवार की सुबह धर्मेश की हत्या के आरोपियों का अमंगल करने वाली साबित हुई. बुलडोजर आया और एक-एक कर सबका हिसाब कर दिया. अहमदाबाद का धंधुका इलाका जो पिछले 3 दिन से धर्मेश की हत्या के बाद तनाव में झुलस रहा था. आरोप थे समीर और रिजवान पर, जिन्होंने एक मामूली विवाद के बाद धर्मेश की हत्या कर दी.

रिजवान ने धर्मेश को मार डाला!

दरअसल धंधुका में भरवाड़ समुदाय का धर्मेश नाम का युवक एक युवती के साथ बाइक से जा रहा था. रास्ते में रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश की बाइक ओवरटेक करते हुए कमेंट किया. जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद हाथापाई में बदल गया. रिजवान ने धर्मेश को देख लेने की धमकी दी. जिस पर धर्मेश अपने साथियों के साथ रिजवान के घर जा पहुंचा. जहां हुए झगड़े में रिजवान ने धर्मेश पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई.

हत्या आरोपी के घर चला बुलडोजर

पुलिस-प्रशासन मामले की जांच कर ही रहा था, तभी उसे हत्या करने वाले आरोपियों के घर में अवैध निर्माण का पता चला. अधिकारी मन बना चुके थे. उन्हें नियम तोड़ने वालों की शिकायत मिलने पर इंसाफ करना था. ऐसे में मंगलवार की सुबह एक ओर सरकारी दफ्तर खुले. दूसरी ओर बुलडोजर आरोपियों के घर पहुंचा. प्रशासन ने धर्मेश की हत्या करने वालों के घरों में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर डाला.

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प्रशासन को मिली थी टिप

रिजवान के हमले में धर्मेश की मौत की खबर फैलते ही धंधुका कस्बे में तनाव फैल गया. धर्मेश की हत्या ने सांप्रदायिक रंग ले लिया. देखते ही देखते धर्मेश के समर्थक सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे. दुकानें आग के हवाले कर दीं. बस इसके बाद से ही लगातार रिजवान और समीर समेत सभी आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही थी.

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अब तक उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह बुलडोजर का हिसाब होता आया है. जहां अपराध किया तो बुलडोजर से इलाज होता है और अब ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में भी देखने को मिला है.