Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर UP सरकार ने SC में दाखिल किया जवाब, कार्रवाई पर कही ये बात

UP Govt on Bulldozer Action in Supreme Court: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाब दाखिल किया है और बताया है कि बुलडोजर के जरिए की गई सभी कार्रवाई (Bulldozer Action) कानून के तहत हुई हैं. हलफनामा में यूपी सरकार ने बताया कि अवैध निर्माण को गिराने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है. बता दें कि इस

अवैध निर्माण को लेकर पहले से दिया गया था नोटिस

यूपी सरकार (UP Govt) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर कहा कि जिन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, उन्हें हटाने के लिए पहले से ही नोटिस दिया गया था. इसके साथ ही सरकार ने बताया कि किसी भी कार्रवाई में कानून का उल्लंघन नही किया है.

सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में होगी सुनवाई

यूपी समेत अन्य राज्यों में की गई बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Action) के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होनी है.

यूपी सरकार ने की याचिका खारिज करने की मांग

यूपी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सहारनपुर में नाबालिग की गिरफ्तारी का दावा गलत है. प्रयागराज का मामला हाई कोर्ट में लंबित है और उसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लाने की जरूरत नहीं है. जमीयत की याचिका अवैध निर्माण को बचाने की कोशिश है और उनकी ओर से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश हुई है. ये याचिका खारिज की जाए.

जमीयत उलेमा ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी (Maulana Arshad Madani) ने बुलडोजर एक्शन (Bulldozer Acction) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था. जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि दंगों में एक तरफ मुसलमानों को एकतरफा गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ कानपुर, प्रयागराज (इलाहाबाद) और सहारनपुर शहरों में प्रशासन ने मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कई घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया.

