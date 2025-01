गुजरात में चला 'पीला पंजा', बुलडोजर ने पीर दरगाह की जमींदोज, पिछले 3 दिन में गिराए गए 200 घर

Bulldozer Action on Dwarka Dargah: गुजरात के अंदर बुलडोजर एक्शन जारी है. पिछले कई दिनों से बुलडोजर गरज रहा है. इसी बीच ताजा मामला द्वारका से सामना आया है. यहां बनी हजरत पंज पीर की दरगाह पर प्रशासन ने बुलडोजर का पंजा चला दिया है. जानकारी मुताबिक द्वारका जिले के ओखा में गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (GMB) की ज़मीन पर अवैध रूप से बनी हज़रत पंज पीर की दरगाह को प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है.

पिछले तीन दिनों से द्वारका के बेट-द्वारका में अवैध रूप से बने करीब 200 घरों को गिरा कर हजारों वर्ग मीटर सरकारी ज़मीन को खाली करवाया गया है.

इसके अलावा पिरोटन द्वीप पर लगभग 4 000 वर्ग फीट में फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भी अधिकारियों बुलडोजर कार्रवाई की. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया था. पिरोटन द्वीप पांच एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) के पास मौजूद है, जो देश के 60 फीसद कच्चे तेल की आपूर्ति करते हैं. यह द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भी हिस्सा है और अवैध कब्जे समुद्री जीवन, खास तौर पर प्रवाल भित्तियों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे.

#WATCH | Gujarat | Bulldozer action by authorities against illegal encroachments spread across approximately 4,000 square feet on Pirotan Island. The step was taken to protect national security and the marine ecosystem of the region.

