DNA: अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग... अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर, शारिक मछली गैंग के घर में धर्मांतरण का 'चैंबर'!
Advertisement
trendingNow12891380
Hindi Newsदेश

DNA: अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग... अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर, शारिक मछली गैंग के घर में धर्मांतरण का 'चैंबर'!

DNA Analysis: जब शारिक मछली नाम के आरोपी की हवेली पर बुल़डोजर चल रहा था, तब ज़ी न्यूज़ के INVESTIGATIVE REPORTER प्रमोद शर्मा शारिक मछली की कुंडली खंगाल रहे थे और इसी जांच में सामने आयी एक खास तस्वीर, जो शारिक मछली की है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग... अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर, शारिक मछली गैंग के घर में धर्मांतरण का 'चैंबर'!

DNA Analysis: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई . तो दिल्ली से 785 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के भोपाल में अपराध के व्हाइट हाउस पर आज बुलडोजर चल गया. बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो विश्लेषण आज आपको इसलिए भी जानना चाहिए, क्योंकि जिस व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चलाया गया उसके मालिक पर हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण जैसे संगीन आरोप हैं.

अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं. ये भोपाल के आनंदपुर इलाके की हैं, जहां शारिक मछली नाम के कथित गैंगस्टर की तीन मंजिला कोठी को सरकारी बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया. सुबह के वक्त ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और फिर भोपाल में अपराध के व्हाइट हाउस कहे जाने वाली इस कोठी को कुछ ही घंटों के अंदर गिरा दिया गया. भोपाल के इस बुलडोजर एक्शन पर DNA की EXCLUSIVE रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए.

जब शारिक मछली नाम के आरोपी की हवेली पर बुल़डोजर चल रहा था, तब ज़ी न्यूज़ के INVESTIGATIVE REPORTER प्रमोद शर्मा शारिक मछली की कुंडली खंगाल रहे थे और इसी जांच में सामने आयी एक खास तस्वीर, जो शारिक मछली की है. फोटो में शारिक मछली के दाएं हाथ में एक रिवॉल्वर है. दाएं हाथ के नजदीक ही एक दुनाली बंदूक भी रखी हुई है और शारिक मछली के आगे दो राइफल की नाल नजर आती हैं, जो देखने में 30 बोर की राइफल जैसी लगती हैं. जब हमने पुलिस से इन हथियारों के बारे में बात की तो पता चला कि शारिक मछली के नाम पर हथियारों का एक भी लाइसेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि ये हथियार अवैध हो सकते हैं.

शारिक मछली पर अवैध धर्मांतरण का आरोप

अपराधियों के पास अवैध हथियार होना आम बात है, लेकिन शारिक मछली और उसके गैंग को दूसरे अपराधियों से अलग करता है. एक संगीन आरोप ये आरोप है अवैध धर्मांतरण का. शारिक के गैंग पर आरोप है कि गैंग के गुर्गे हिंदू लड़कियों को बरगलाकर अपने जाल में फंसाते थे. फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगा देते थे. जब एक बार शिकार यानी हिंदू लड़की को नशे की लत लग जाती थी, फिर उसका शारीरिक शोषण किया जाता था. जिसके वीडियो बनाए जाते थे, इन्हीं वीडियो के आधार पर लड़कियों को ब्लैकमेल कर हिंदू से मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता था.

अजमेर ब्लैकमेलिंग केस 

शारिक मछली के गैंग पर हिंदू ल़ड़कियों के शोषण के आरोप. अजमेर ब्लैकमेलिंग केस की याद दिलाते हैं. वर्ष 1992 में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों के परिवार से जुड़े कुछ लोगों पर ऐसे ही आरोप लगे थे. दावा किया जाता है कि इन लोगों ने 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया था और 12 आरोपियों पर मुकदमे भी चले थे. ये समानता बताती है कि शारिक मछली और उसका गैंग सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि इनके अंदर मजहबी नफरत और उन्माद भी भरा था.

शारिक मछली और उसके परिवार की क्राइम कुंडली

पुलिस के मुताबिक सिर्फ शारिक मछली ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के कुछ लोग भी ड्रग्स और अवैध धर्मांतरण के अपराध में शामिल थे. अब हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स में हुए वो खुलासे बताने जा रहे हैं, जो आपको शारिक मछली और उसके परिवार की क्राइम कुंडली बताएंगे.  बताया जाता है कि इस परिवार ने 70 के दशक में मछली का काम शुरु किया था, जिसके बाद लोग इनके नाम के आगे मछली लगाने लगे. जब कारोबार आगे बढ़ा तो शारिक के पिता शरीफ अहमद ने हथाईखेड़ा बांध में मछलियों का ठेका लिया और फिर इस परिवार ने धीरे धीरे बांध के नजदीक स्थित सरकारी भूमि पर कब्जा करना शुरु किया. यहां तक कि सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके इन्होंने जमीन के टुकड़े भी बेचे, लेकिन जब शारिक और उसके भाइयों ने धंधा आगे बढ़ाया तो ये लोग ड्रग्स बेचने लगे. रेव पार्टी कराने लगे. इन्हीं पार्टियों के जरिए हिंदू ल़ड़कियों को फंसाया जाता था और उनके ऊपर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाता था.  

मध्य प्रदेश पुलिस ने कुछ दिन पहले शारिक गैंग के एक ड्रग डीलर को पकड़ा था. पुलिस का दावा है कि वही से इस गैंग की क्राइम कुंडली खुलनी शुरु हुई जो आगे बढ़कर हिंदू लड़कियों की ब्लैकमेलिंग और अपराध के इस व्हाइट हाउस तक पहुंच गई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
PM Modi
कांग्रेस के युवा नेता बहुत काबिल हैं, PM मोदी ने बताया किससे घबराते हैं राहुल गांधी?
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
Ahmedabad Murder
मार नहीं डालना था यार... सीनियर स्टूडेंट के कत्ल के बाद खौफनाक इरादे की चैट वायरल
;