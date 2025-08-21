DNA: अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग... अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर, शारिक मछली गैंग के घर में धर्मांतरण का 'चैंबर'!

DNA Analysis: दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई . तो दिल्ली से 785 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के भोपाल में अपराध के व्हाइट हाउस पर आज बुलडोजर चल गया. बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो विश्लेषण आज आपको इसलिए भी जानना चाहिए, क्योंकि जिस व्हाइट हाउस पर बुलडोजर चलाया गया उसके मालिक पर हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण जैसे संगीन आरोप हैं.

अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं. ये भोपाल के आनंदपुर इलाके की हैं, जहां शारिक मछली नाम के कथित गैंगस्टर की तीन मंजिला कोठी को सरकारी बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया. सुबह के वक्त ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और फिर भोपाल में अपराध के व्हाइट हाउस कहे जाने वाली इस कोठी को कुछ ही घंटों के अंदर गिरा दिया गया. भोपाल के इस बुलडोजर एक्शन पर DNA की EXCLUSIVE रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए.

जब शारिक मछली नाम के आरोपी की हवेली पर बुल़डोजर चल रहा था, तब ज़ी न्यूज़ के INVESTIGATIVE REPORTER प्रमोद शर्मा शारिक मछली की कुंडली खंगाल रहे थे और इसी जांच में सामने आयी एक खास तस्वीर, जो शारिक मछली की है. फोटो में शारिक मछली के दाएं हाथ में एक रिवॉल्वर है. दाएं हाथ के नजदीक ही एक दुनाली बंदूक भी रखी हुई है और शारिक मछली के आगे दो राइफल की नाल नजर आती हैं, जो देखने में 30 बोर की राइफल जैसी लगती हैं. जब हमने पुलिस से इन हथियारों के बारे में बात की तो पता चला कि शारिक मछली के नाम पर हथियारों का एक भी लाइसेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि ये हथियार अवैध हो सकते हैं.

शारिक मछली पर अवैध धर्मांतरण का आरोप

अपराधियों के पास अवैध हथियार होना आम बात है, लेकिन शारिक मछली और उसके गैंग को दूसरे अपराधियों से अलग करता है. एक संगीन आरोप ये आरोप है अवैध धर्मांतरण का. शारिक के गैंग पर आरोप है कि गैंग के गुर्गे हिंदू लड़कियों को बरगलाकर अपने जाल में फंसाते थे. फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगा देते थे. जब एक बार शिकार यानी हिंदू लड़की को नशे की लत लग जाती थी, फिर उसका शारीरिक शोषण किया जाता था. जिसके वीडियो बनाए जाते थे, इन्हीं वीडियो के आधार पर लड़कियों को ब्लैकमेल कर हिंदू से मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जाता था.

अजमेर ब्लैकमेलिंग केस

शारिक मछली के गैंग पर हिंदू ल़ड़कियों के शोषण के आरोप. अजमेर ब्लैकमेलिंग केस की याद दिलाते हैं. वर्ष 1992 में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों के परिवार से जुड़े कुछ लोगों पर ऐसे ही आरोप लगे थे. दावा किया जाता है कि इन लोगों ने 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका यौन शोषण किया था और 12 आरोपियों पर मुकदमे भी चले थे. ये समानता बताती है कि शारिक मछली और उसका गैंग सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि इनके अंदर मजहबी नफरत और उन्माद भी भरा था.

शारिक मछली और उसके परिवार की क्राइम कुंडली

पुलिस के मुताबिक सिर्फ शारिक मछली ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के कुछ लोग भी ड्रग्स और अवैध धर्मांतरण के अपराध में शामिल थे. अब हम आपको मीडिया रिपोर्ट्स में हुए वो खुलासे बताने जा रहे हैं, जो आपको शारिक मछली और उसके परिवार की क्राइम कुंडली बताएंगे. बताया जाता है कि इस परिवार ने 70 के दशक में मछली का काम शुरु किया था, जिसके बाद लोग इनके नाम के आगे मछली लगाने लगे. जब कारोबार आगे बढ़ा तो शारिक के पिता शरीफ अहमद ने हथाईखेड़ा बांध में मछलियों का ठेका लिया और फिर इस परिवार ने धीरे धीरे बांध के नजदीक स्थित सरकारी भूमि पर कब्जा करना शुरु किया. यहां तक कि सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके इन्होंने जमीन के टुकड़े भी बेचे, लेकिन जब शारिक और उसके भाइयों ने धंधा आगे बढ़ाया तो ये लोग ड्रग्स बेचने लगे. रेव पार्टी कराने लगे. इन्हीं पार्टियों के जरिए हिंदू ल़ड़कियों को फंसाया जाता था और उनके ऊपर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाता था.

मध्य प्रदेश पुलिस ने कुछ दिन पहले शारिक गैंग के एक ड्रग डीलर को पकड़ा था. पुलिस का दावा है कि वही से इस गैंग की क्राइम कुंडली खुलनी शुरु हुई जो आगे बढ़कर हिंदू लड़कियों की ब्लैकमेलिंग और अपराध के इस व्हाइट हाउस तक पहुंच गई.