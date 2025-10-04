Advertisement
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साइट का दौरा


Bullet Train Project: भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापानी मंत्री हिरोमासा नाकानो और देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूरत में निरीक्षण किया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 04, 2025, 07:17 AM IST
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साइट का दौरा

Bullet Train Update: भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है. इसको लेकर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री हिरोमासा नाकानो के साथ शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को सूरत और मुंबई में स्थित हाई स्पीड रेल (HSR) प्रोजेक्ट , खासतौर पर मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेल इनिशिएटिव के निर्माण स्थालों का निरीक्षण किया. दोनों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी की. 

जापानी मंत्री के साथ प्रोजेक्ट का निरीक्षण 

जापानी मंत्री हिरोमासा नाकानो का सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पारंपरिक गरबा के साथ स्वागत किया गया. इस दौरान सूरत के सांसद मुकेश दलाल, महापौर दक्षेश मवानी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कई बड़े मंत्री जापानी मंत्री के स्वागत में खड़े थे. अश्विनी  वैष्णव और हिरोमासा नाकानो ने सूरत हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्थल पर ट्रैक निर्माण स्थल का दौरा किया. उन्होंने यहां वायडक्ट पर जे स्लैब बैलास्ट रहित ट्रैक सिस्टम की स्थापना देखी. 

ट्रैक टर्नआउट का ओवरव्यू

हाल ही में रेलवे मंत्री ने HSR स्टेशन के पास पहले ट्रैक टर्नआउट की स्थापना का भी ओवरव्यू किया. दोनों मंत्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से मुंबई की यात्रा भी की. उन्होंने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) बुलेट ट्रेन स्टेशन की प्रगति की समीक्षा की. मंत्री नाकानो और जापानी टीम ने वंदे भारत ट्रेन की क्वालिटी पर भी खुशी जाहिर की. बता दें कि BKC स्टेशन मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर एक अंडरग्राउंड सुविधा होगी. इसकी खुदाई 30 मीटर से ज्यादा गहराई तक पहुंच चुकी है.  

BKC स्टेशन में सुविधाएं 

बता दें कि BKC स्टेशन  में 3 तल होंगे, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म, एक कॉन्कोर्स और एक सर्विस फ्लोर होगा. इसके अलावा यह सड़क और मेट्रो दोनों से जुड़ा होगा. इसमें 2 एंट्री और 2 एग्जिट गेम भी होंगे. यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किए गए इस स्टेशन में एक बड़ा एरिया और आधुनिक सुविधाएं होंगी. इसके अलावा यहां नेचुरल लाइट के लिए रोशनदान भी होंगे. 

FAQ 

बुलेट ट्रेन की गति क्या होगी? 

बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे मुंबई से अहमदाबाद का सफर केवल 2 घंटे में पूरा होगा. 

इसमें कौन से स्टेशन होंगे? 

इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें मुंबई, ठाणे, विरार, वडोदरा और अहमदाबाद प्रमुख हैं. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्टेशन एक अंडरग्राउंड सुविधा होगी. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

Bullet train project

Trending news

