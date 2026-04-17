बंगाल चुनाव में हाई अलर्ट: जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां, सड़कों पर दिखा सुरक्षा का दम

West Bengal Elections 2026 CAPF Deployment: बंगाल चुनाव के लिए राज्य में हाई अलर्ट जैसी स्थिति है. शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए राज्य में जम्मू-कश्मीर से मंगाई गईं बुलेटप्रूफ गाड़ियां तैनात की गई हैं. इन गाड़ियों के जरिए केंद्रीय बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं.
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West Bengal Elections CAPF Bullet Proof Vehicle News: पश्चिम बंगाल में होने जा रहे असेंबली चुनाव में चुनाव आयोग लगातार सख्त सुरक्षा इंतजाम कर रहा है. इसके लिए उसने जम्मू-कश्मीर से बुलेटप्रूफ गाड़ियां मंगवाई हैं. बुधवार को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर और आसपास के इलाकों में इन गाड़ियों को रूट मार्च करते देखा गया, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ.
आयोग सूत्रों के अनुसार, मतदान के दौरान किसी भी तरह की हिंसक स्थिति जैसे फायरिंग या पथराव होने पर इन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा. इसके अलावा, अगर कोई वीआइपी भीड़ या अफरातफरी के बीच फंस जाता है, तो उसे सुरक्षित निकालने के लिए भी इन गाड़ियों का उपयोग किया जायेगा.
खाकी रंग की यह चार पहिया गाड़ी पूरी तरह बुलेटप्रूफ है और इसमें एक साथ आठ कमांडो बैठ सकते हैं. वे आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, जो किसी भी हालात का तेजी से जवाब दे सकते हैं. इस वाहन में धुआं छोड़ने की विशेष व्यवस्था भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है.
खास बात ये है कि इन गाड़ियों के नंबर प्लेट जम्मू-कश्मीर के हैं. आमतौर पर इनका इस्तेमाल अर्धसैनिक बल सीमावर्ती क्षेत्रों में करते हैं.
बताते चलें कि चुनाव आयोग ने इन विशेष वाहनों को पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में राज्य के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई थीं. आयोग का मानना है कि इन बुलेटप्रूफ वाहनों की मौजूदगी न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि संभावित उपद्रवियों को भी सख्त संदेश देगी कि कोई भी हिंसक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इसके अलावा, इन गाड़ियों को रूट मार्च के दौरान दिखाने का मकसद स्थानीय लोगों और राजनीतिक दलों दोनों को यह आश्वासन देना भी है कि चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. इससे पहले भी आयोग ने राज्य में सीएपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां तैनात करने और संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए थे.
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