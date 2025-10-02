DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? विजय के महापर्व पर ये कैसी करतूत

DNA: आज शाम से ही देशभर में जगह-जगह रावण जलाये जा रहे हैं क्योंकि रावण अधर्म और बुराई का प्रतीक है. चारों तरफ श्रीराम की जय-जयकार हो रही है लेकिन हमारे ही देश में ऐसे दानव भी हैं जो रावण की जगह श्रीराम के पोस्टर जला रहे हैं. जिन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहा जाता है. जिन्हें सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता है..जिन्हें हिंदू पूजते हैं..उनके पोस्टर जलाना..ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते थे कि अपने अराध्य की जलती हुई तस्वीर आपको दिखाई जाए..लेकिन अगर आज ये सच सामने नहीं आएगा तो आने वाले समय में ये आग देशभर में फैल सकती है.

भगवान राम के अपमान का ये वीडियो तमिलनाडु के त्रिची का है. 2 दिन पहले यानी 30 सितंबर को एंथम तमिलर संगम नाम के एक संगठन ने त्रिची के अयानपुथुर गांव में भगवान राम का पुतला जलाया. इस प्रदर्शन को रावण लीला का नाम दिया गया था. हैरानी की बात ये है कि स्थानीय पुलिस को इस कार्यक्रम की जानकारी थी लेकिन इसके बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस हरकत को अनुमति दे दी गई.

पिछले कुछ वर्षों से भारत में हिंदू धर्म को लेकर वैचारिक विद्वेष तेजी से बढ़ रहा है. इसी वैचारिक प्रदूषण के तहत कुछ कुंठित लोग, रावण जैसी मानसिकता रखने वाले लोग, हिंदू देवी-देवताओं, हिंदू प्रतीकों, हिंदू त्योहारों और हिंदू आस्था को लगातार टारगेट कर रहे हैं. इसी सोच का नतीजा है कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने 2 साल पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी. उदयनिधि स्टालिन यहीं पर नहीं रुके बल्कि सनातन धर्म को समाप्त करने की अपील भी की थी. लेकिन देश के 80 प्रतिशत लोगों के धर्म पर चोट करने के बावजूद उदयनिधि के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों की आलोचना भी की लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने अपना बयान वापस तक नहीं लिया, कभी उस पर पछतावा नहीं जताया.इस बयान के कुछ महीनों के बाद उनका प्रमोशन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम के तौर पर कर दिया गया.

जहां सरकार में बैठे लोग हिंदू धर्म के प्रति इस तरह की सोच रखते हों, खुलेआम हिंदू धर्म का विरोध करते हों, वहां भगवान राम के खिलाफ नफरत रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो और क्या होगा.जहां ऐसी सरकार हो वहां पुलिस इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू विरोधी सोच पर चुपचाप बैठी रहेगी. पुलिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दे रही है लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाई जा सकती है.संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं भी तय की हैं. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर घृणा, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है.

तमिलनाडु में हिंदू धर्म की जड़ें गहरी हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में लगभग 88 प्रतिशत लोग हिंदू धर्म मानते हैं जो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है. यहां रामनाथपुरम और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण धर्मस्थल हैं. मदुरै का मीनाक्षी मंदिर हो या चिदंबरम का नटराज मंदिर. हर हिंदू इन मंदिरों के दर्शन करना चाहता है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुपारी लेकर हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए और लोगों के बीच बंटवारा पैदा करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करते हैं.

ऐसा नहीं है कि हिंदू विरोधी ये सोच सिर्फ तमिलनाडु या दक्षिण भारत के कुछ लोगों तक सीमित है. उत्तर भारत में भी ऐसे लोग हैं. उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सरोज सरगम नाम की एक महिला किस तरह गाने के नाम पर मां दुर्गा का अपमान कर रही थी. नवरात्र के समय में महिषासुर का गुणगान कर रही थी. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया. छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि सरोज सरगम और उसके पति ने 10 महीने पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी हिंदू प्रतीकों और देवी-देवताओं के बारे में लगातार वीडियो के माध्यम से अपशब्द बोल रही थी.

ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जब हिंदुओं के देवी-देवताओं और धर्मग्रंथों का अपमान किया गया.कभी हिंदू धर्म को धोखा और पाखंड बताया जाता है तो कभी रामचरित मानस का अपमान किया जाता है. कभी डॉक्यूमेंट्री में काली को सिगरेट पीते दिखाया जाता है तो कभी शिवलिंग पर विवादित पोस्ट किया जाता है. ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं.लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने कभी सड़कों पर उतरकर हिंसा नहीं की.

इसी देश में एक पोस्टर को लेकर हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई. शहर-शहर विरोध प्रदर्शन होने लगे.विरोध के नाम पर सड़कों पर हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थरबाज़ी की गई, गोली चलाई गई, सिर तन से जुदा करने जैसे नफरती नारे लगाए गए लेकिन जब हिंदुओं की आस्था पर चोट की जाती है, श्रीराम का अपमान किया जाता है, हिंदू धर्म को समाप्त करने की अपील की जाती है तो बात FIR दर्ज कराने से आगे नहीं बढ़ती, कई मामलों में तो FIR भी दर्ज नहीं होती.

हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना धर्म है और दुनिया भर में लगभग 120 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं. इतिहास गवाह है कि कभी भी हिंदू धर्म को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की गई बल्कि मध्य काल के दौरान हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने के लिए सैकड़ों आक्रमण हुए. इसके बावजूद हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए युद्ध नहीं लड़ा गया. कभी किसी को उसकी इच्छा के विपरीत हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता.

शायद कुछ लोगों ने हिंदू धर्म की इन्हीं विशेषताओं को उसकी कमजोरी समझ लिया है और इसी सोच से वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने पर उतारू हो जाते हैं. दुख की बात है कि हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर इन हरकतों को अंजाम देते हैं.

रामलीला के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन के प्रसंगों का मंचन होता है. इसे आम जन तक पहुंचाया जाता है. भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के प्रसंग इसमें शामिल होते हैं. आप में से बहुत से लोग अपने परिवार के साथ रामलीला देखने जाते होंगे लेकिन रामलीला में भी पिछले कुछ समय से अधर्म की मिलावट हो गई है. कई जगह रामलीला के मंच से फूहड़ता परोसी जा रही है, रामलीला के मंचन के नाम पर अश्लीलता दिखाई जा रही है.

इसके बाद रामलीला के इन वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, इस तरह के वीडियो की रील बनाई जाती है. इस तरह की रील, इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल पर भी आते होंगे. हो सकता है कि आप भी इन्हें देखकर कुछ देर के लिए हंसते-मुस्कुराते होंगे. ये भी हो सकता है कि ऐसे वीडियो को आप भी किसी को फॉरवर्ड करते होंगे. लेकिन ये हंसकर, मुस्कुराकर और आगे बढ़ाकर टालने का विषय नहीं है. ऐसा करते समय आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आप रामलीला का कौन सा रूप देख और दिखा रहे हैं. क्या रामलीला मनोरंजन का मंच है. क्या मनोरंजन के लिए आप अपनी धार्मिक भावना से भी खिलवाड़ करने की अनुमति देंगे.

शायद रामलीला को मनोरंजन का मंच बनाने की इसी कोशिश के तहत पिछले दिनों दिल्ली की एक रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल ऑफर किया गया था. सोचिए जिस पूनम पांडे पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते हैं, उन्हें रावण के गलत कामों का विरोध करने वाली मंदोदरी की भूमिका निभाने को कहा गया. साधु-संतों के विरोध के बाद दिल्ली की इस रामलीला कमेटी ने अपने फैसले को वापस ले लिया. लेकिन गांवों, कस्बों और अलग-अलग शहरों में रामलीला के नाम पर अश्लीलता परोसने का काम चलता रहा.

बहुत से लोग अपने बच्चों को लेकर रामलीला देखने जाते हैं. इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सीख लें, उनके जैसा बनने का प्रयास करें. लेकिन जब वही बच्चे फूहड़ता परोसने वाली रामलीला देखेंगे तो उनके मन में कैसी धारणा बनेगी. इस तरह की रामलीला को देखकर वो भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में कैसी सोच बनाएंगे.अपने धर्म को लेकर क्या राय रखेंगे.

रामलीला का ये विकृत रूप दिखाकर आपकी आस्था, आपके धर्म, आपके आदर्श और आपकी परंपरा में मिलावट की कोशिश की जा रही है. अगले वर्ष जब रामलीला के नाम पर आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपकी सोसायटी में इस तरह की फूहड़ता पेश करने की कोशिश की जाए तो आप इसे अनदेखा मत कीजिएगा, इसे मनोरंजन मत समझिएगा, इस पर एक बार सवाल ज़रूर उठाइएगा क्योंकि ऐसा काम करने वाले लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं. जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान रामलीला के नाम पर फूहड़ता परोसने का ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक उसी तरह पिछले कुछ वर्षों से रावण के पुतले के दहन का विरोध भी शुरू हो गया है. देश के अलग-अलग इलाक़ों में कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो दशहरे के अवसर पर रावण का पुतला जलाने का विरोध करते हैं. मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित रावण गांव में रावण को बुराई का प्रतीक मानने के बजाय देवता के रूप में पूजा जाता है. दशहरे के दिन यहां रावण का दहन नहीं होता, बल्कि उसकी पूजा, आरती और मातम की रस्म निभाई जाती हैं. इस गांव में रावण का मंदिर बना हुआ है जहां पत्थर से बनी रावण की 10 फीट लेटी हुई प्रतिमा विराजमान है. इस मंदिर में जय लंकेश की गूंज सुनाई देती है. कोई भी शुभ काम होने पर सबसे पहले रावण की पूजा होती है.

गांव के लोग रावण को राक्षस सुनते ही भड़क जाते हैं. यहां के लोग ख़ुद को रावण का वंशज मानते हैं और रावण के पक्ष में तरह-तरह की दलीलें देते हैं. उनके अनुसार रावण प्रकांड विद्वान था, वो भगवान महादेव का परम भक्त था और त्रिकालदर्शी भी था. कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि हमारे समाज में रावण के खिलाफ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं. ये लोग रावण के बारे में अच्छी बातें तो बता देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि रावण अहंकारी, अभिमानी और स्वार्थी भी था. ये भूल जाते हैं कि एक ऋषि के घर जन्म होने के बावजूद उसने राक्षस राजा बनना चुना. उसने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग गलत कार्यों में किया. उसने अपने भाइयों और बेटों को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिससे उनका कोई लेना-देना नहीं था. हाल के समय में रावण को महान बनाने वाली ये सोच कई जगह दिखी है.

कई लोगों के दिमाग़ में ये बात पहुंच गई है कि रावण बुराई का प्रतीक नहीं है. लेकिन रावण को वो कितना भी बड़ा भक्त, विद्वान या शक्तिशाली क्यों न बताएं, अगर वो सही-गलत में अंतर नहीं कर पाया तो उसे बुराई का प्रतीक ही माना जाएगा. विदिशा के रावण गांव में जहां लंकापति की पूजा की जाती है, वहीं इस गांव से क़रीब 150 किलोमीटर दूर कालादेव गांव अपने अनूठे दशहरे के लिए जाना जाता है. यहां दशहरे पर रावण की विशालकाय पाषाण प्रतिमा के सामने 2 सेनाएं लड़ती हैं. एक तरफ राम की सेना होती है तो दूसरी तरफ रावण की सेना. राम की सेना पर रावण की सेना की तरफ से पत्थरों की बौछार की जाती है.लेकिन इसके बावजूद एक भी पत्थर राम की सेना का बाल बांका नहीं कर पाती.मान्यता है कि फेंका गया पत्थर श्रीराम की सेना के पास पहुंचकर अपनी दिशा बदल लेता है. ये परंपरा सदियों पुरानी है जिसे देखने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान से भी लोग पहुंचते हैं.