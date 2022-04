Bus Fare Hike: इस राज्य में तीन हफ्ते में दूसरी बार बढ़ा बस किराया

Hike for the second time in three weeks: ओडिशा सरकार ने सोमवार को सभी श्रेणियों में बसों के किराए में तीन सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार वृद्धि की, क्योंकि देश में डीजल (Diesel) की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने एक आदेश में बढ़ोतरी को उचित ठहराया. उन्होंने बताया कि डीजल की कीमतें 31 मार्च को 98.40 रुपये थी जो बढ़कर 102.22 रुपये हो गई हैं. पिछली बढ़ोतरी 31 मार्च को की गई थी.

कितनी हुई बढ़ोतरी?

एसटीए के अनुसार, सामान्य और एक्सप्रेस श्रेणियों की बसों के किराए में दो पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह डीलक्स और एसी डीलक्स के किराए में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं सुपर प्रीमियम बसें (Super Premium Buses) 6 पैसे प्रति किलोमीटर महंगी होंगी.

कीमतों में 14 बार हुई बढ़ोतरी

एसटीए ने कहा कि बढ़ा हुआ किराया सोमवार से प्रभावी होगा. भुवनेश्वर (Bhubaneswar) के बारामुंडा स्टैंड से मलकानगिरी के लिए एक साधारण बस की सवारी में 569 रुपये का खर्च आएगा, जो राजधानी से किसी भी जिला मुख्यालय की यात्रा के लिए सबसे ज्यादा है. पेट्रोल (Petrol) और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि 22 मार्च से अब तक कीमतों में 14 बार बढ़ोतरी हुई है.

31 मार्च को भी की थी बढ़ोतरी

गौरतलब है कि 31 मार्च को, ओडिशा सरकार (Government of Odisha) ने साधारण और एक्सप्रेस श्रेणियों के लिए तीन पैसे प्रति किलोमीटर, डीलक्स और एसी डीलक्स (Deluxe and AC Deluxe) के लिए 6 पैसे प्रति किलोमीटर और सुपर प्रीमियम बसों के लिए 9 पैसे की बढ़ोतरी की थी.

