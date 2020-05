बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने पत्नी संग रिश्ते को लेकर कही ऐसी बात, लोग पूछ रहे कई सवाल

नई दिल्ली: सिएट टायर समेत 15 कंपनियों के ग्रुप आरपीजी एंटरप्राइजेज के मालिक और बिजनेसमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने सोशल मीडिया पर पत्नी संग रिश्तों के बारे में बताया है. उन्होंने लिखा है कि घर पर समय बिताने से वह उन्हें पता चला है कि उनका रिश्ता किस पर टिका है? गोयंका के इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनसे उनकी गुस्ताखी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.

हर्ष गोयनका ने लिखा- 'अपना पूरा समय घर पर बिताने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मेरी शादी विश्वास और तालमेल पर टिकी है. उसे मुझ पर विश्वास नहीं और मैं उसे समझ नहीं सकता.'

Spending all my time at home these days I came to a conclusion:

My marriage is built upon trust and understanding.

She doesn't trust me and I don't understand her.

— Harsh Goenka (@hvgoenka) May 4, 2020