भारत में भी इबोला वायरस की दस्तक? अहमदाबाद में लक्षण दिखने पर शख्स अस्पताल में भर्ती; 3 लोग क्वारंटाइन, क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री?

Ebola Virus: अफ्रीका के कई देशों में तेजी से पांव पसार रहे इबोला वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. इस बीच भारत में भी इबोला वायरस जैसा ही एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. गुजरात के अहमदाबाद में 37 वर्षीय व्यवसायी अमूरी लोकुला में इबोला वायरस के संक्रमण जैसे लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है. इसके साथ ही उनके संपर्क में आए तीन व्यक्तियों को अहमदाबाद के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

दरअसल, कारोबारी इसी महीने की शुरुआच में कांगों से भारत लौटे थे और सबसे पहले मुंबई पहुंचे. इसके बाद वहां पांच दिन के निवास पर रहे और फिर वह सिलवासा और दमन गए. फिर 22 मई को वडोदरा पहुंचे थे. 26 मई को कारोबारी को सर्दी और बुखार की शिकायत हुई. चिकित्सकों ने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया.

गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

इस पूरे मामले को लेकर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने बताया कि मरीज को निगरानी में रखा गया है और उनके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है. वर्तमान में रिपोर्ट का इंतजार है. मरीज के संपर्क में आए तीन अन्य लोगों को भी एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है. बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पर युगांडा की महिला को क्वरंटीन किया गया था.

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इबोला वायरस की पुष्टि नहीं

स्वास्थय विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी भारत में इबोला वायरस की कोई पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, इसके बावजूद सभी सावधानियां बरती जा रही हैं. अहमदाबाद एयरपोर्ट समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर अफ्रीकी देशों की यात्रा से वापस आए लोगों की तेजी से स्क्रीनिंग की जा रही है.

बता दें कि इससे पहले बेंगलुरु में भी युगांडा से लौटी एक महिला को इबोला वायरस से संक्रमण के संदेह में इसोलेट किया गया था. हालांकि, उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जिसके बाद उसे वहां से भेजा गया.

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