DNA: क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे? चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी भी परेशान
Advertisement
trendingNow12900521
Hindi Newsदेश

DNA: क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे? चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी भी परेशान

DNA: 2023 में पांच शटल कॉक का एक पैकेट 1200 रुपए में मिलता था. अब इसकी कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है. बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इसमें तकनीकि दिक्कतें भी हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे? चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी भी परेशान

Shuttlecock Shortage: अब हम चीन के खान-पान की उस आदत का विश्लेषण करेंगे. जो भारतीय खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ा रही है. चीन के लोगों ने पंख वाले पंछियों को खाना कम कर दिया है. इससे बैडमिंटन की चिड़िया यानी शटलकॉक के लिए पंखों की कमी हो गई है. पंखों की कमी की वजह से शटलकॉक की कीमतें 150 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं. शटलकॉक के संकट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश को साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदांबी, पारुपल्ली कश्यप, एचएस प्रणॉय, और साई प्रणीत जैसे कई शीर्ष खिलाड़ी देने वाली पुलेला गोपीचंद की हैदराबाद स्थित अकादमी में अब मुश्किल से दो हफ्ते का स्टॉक बचा है.

चीन के खान-पान से भारतीय परेशान

2023 में पांच शटल कॉक का एक पैकेट 1200 रुपए में मिलता था. अब इसकी कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई है. इसकी 2022 में पोर्क यानी सूअर के मांस की कीमतों में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई है. पोर्क यानी सूअर का मांस 330 रुपए प्रति किलो से घटकर 176 रुपए प्रति किलो रह गया. नतीजतन उपभोक्ताओं की मांग बत्तख और हंस से हटकर पोर्क की ओर बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

कीमतों के इस बदलाव ने चीन के पशुपालकों को भी प्रभावित किया. पहले जहां वे बड़े पैमाने पर बत्तख और हंस पालते थे, अब सुअर पालने लगे क्योंकि सुअर जल्दी बड़े हो जाते हैं और ज्यादा मुनाफा देते हैं. जबकि बत्तख और हंस पालने में ज्यादा समय और जगह की ज़रूरत पड़ती है.

आंकड़ों के अनुसार 2019 में चीन में 487 करोड़ से ज्यादा बत्तख और 63 करोड़ से ज्यादा हंस मारे गए थे. वहीं 2023 में यह घटकर 421 करोड़ बत्तख और 51 करोड़ हंस रह गए.

यहीं से समस्या शुरू हुई. सामान्य शटल कॉक बत्तख के पंखों से बनती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाली उच्च गुणवत्ता वाली और मजबूत शटल में हंस के पंख लगाए जाते हैं. चीन की फैक्ट्रियों में ये पंख मांस उपयोग के बाद ही निकाले जाते हैं. लेकिन पोर्क के मुकाबले कम बत्तख और हंस पाले जाने की वजह से शटल का उत्पादन भी कम हो गया है.

दुनिया की 90 फीसदी शटल कॉक चीन में बनती है. एक शटल बनाने के लिए 16 पंखों की जरूरत होती है और एक मैच में दर्जनों शटल खत्म हो जाती है. इस बीच दुनिया भर में बैडमिंटन की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है. शटल कॉक की कमी सिर्फ बत्तखों या हंसों की कमी के कारण ही नहीं है बल्कि इसलिए भी है क्योंकि पहले की तुलना में अब ज्यादा लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं. चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में ओलंपिक, थॉमस कप और BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे आयोजनों ने खेल की मांग को और बढ़ा दिया है.

भारत ही नहीं डेनमार्क और फ्रांस जैसे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. योनैक्स नाम की एक जापानी कंपनी की शटलकॉक का उत्पादन चीन में होता है. कंपनी का कहना है कि मांग इतनी ज्यादा है कि कंपनी उत्पादन नहीं कर पा रही है. यह संकट खेल की जड़ों को हिला सकता है.

शटल की कमी के संकट को देखते हुए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF ने अब प्लास्टिक या सिंथेटिक शटल पर एक बार फिर विचार करना शुरू किया है.

दो बड़ी दिक्कतें

फ्रांस के बैडमिंटन संघ जूनियर स्तर की प्रतियोगिताओं में वैकल्पिक शटल इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए यौनेक्स समेत कुछ कंपनियां हाइब्रिड शटल बना रही हैं. ये आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम होती हैं. ये शटल महंगी हैं और खेल में उतनी टिकाऊ नहीं हैं जितनी कि पारंपरिक शटल होती हैं. कृत्रिम शटल अपनी दिशा काफी जल्दी बदल लेती हैं. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए उनकी गति और दिशा पर काबू पाना मुश्किल होता है. इसके अलावा ये तेज स्मैश या हिट पर जल्दी टूट जाती हैं. इससे मैच को जारी रखने में काफी मुश्किल होती है. इसके साथ साथ पारंपरिक शटल का फील कृत्रिम शटल नहीं दे पाती. रैकेट से टकराने के बाद खिलाड़ियों को स्पिन देने में परेशानी आती है.

टैक्स का टंटा

शटलकॉक का संकट सिर्फ मांग के मुकाबले सप्लाई में कमी का ही नहीं बल्कि इसकी दिन ब दिन बढ़ती कीमत ने आम घरों के खिलाड़ियों के लिए इस खेल को महंगा कर दिया है. बढ़ती हुई कीमतों में राहत देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी में कमी करने और सब्सिडी देने का एक उपाय हो सकता है. लेकिन यह दूरगामी उपाय नहीं माना जा सकता. पहले उन चीजों पर टैक्स कम करना जरूरी है जो आम जरूरतों की हैं.

ऐसे में आपत्ति को अवसर में बदलने का संकल्प जरूरी है. शटलकॉक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है. भारत में केरल और पश्चिम बंगाल में कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं. लेकिन प्रोडक्शन के साइज और क्वालिटी के मामले में ये चीनी आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं हैं. यहां प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है. भारत के आईआईटी जैसे संस्थान वैकल्पिक उत्पाद तैयार कर सकते हैं. कुछ समय पहले बर्ड फ्लू ने भी शटल कॉक के उत्पादन पर अपना असर डाला था. अब इसकी कमी का एक नया संकट खड़ा है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके रास्ता निकालना जरूरी है वरना भारत में बैडमिंटन का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

DNA

Trending news

क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
DNA
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
Bangalore news
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
Mohan Bhagwat
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
Dinesh K Patnaik
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
;