By Elections 2025: पंजाब-राजस्थान समेत इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान

By Elections 2025 Voting: बिहार के अलावा आज देश के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. इसको लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरु हो गई है.
By Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग आज मंगलवार 11 नवंबर 2025 को हो रही है. इस चरण में प्रदेश के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर कुल 3.7 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे और 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. बता दें कि बिहार के अलावा आज 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है.
राजस्थान के अंता विधानसभी सीट से आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरु हुई, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है. यह सीट राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक और भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के SDM पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और 3 साल की जेल की सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दी गई थी. तभी से यह सीट खाली थी. इसके अलावा तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट भी विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण खाली हो गई थी. वहां भी आज वोटिंग हो रही है.
वहीं जम्मू-कश्मीर में बीते साल अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के छोड़े जाने के बाद बडगाम विधानसभा सीट खाली हो गई थी. इसके अलावा भाजपा विधायक के निधन के चलते नगरोटा सीट भी खाली हुई थी. झारखंड में भी घाटशिला विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली थी.
पंजाब के तरनतारन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल का जून में निधन हो गया था, जिसके चलते यहां भी उपचुनाव करवाया जा रहा है. इसके अलावा ओडिशा के नुआपाड़ा में BJP विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के बीती 8 सितंबर को निधन के चलते सीट खाली हो गई थी. ऐसे में यहां भी उपचुनाव करवाना जरूरी हो गया. इसके साथ ही मिजोरम की डंपा विधानसभा सीट 21 जुलाई 2025 को MNF विधायक लालरिन्टलुआंगा सैलो के निधन के बाद खाली हो गई थी.
