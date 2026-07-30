/Assembly by-elections: 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव आज: बांकीपुर में प्रशांत किशोर की परीक्षा, दतिया और मांजलपुर में BJP की साख दांव पर

State Assembly by-elections 2026: तीन राज्यों की तीन अहम विधानसभा सीटों पर आज लोकतंत्र का उत्सव नजर आएगा. बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से मतदान शुरू हो गया है. इन तीनों सीटों पर अलग-अलग वजहों से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मायने बेहद बड़े हैं. अब सबकी निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं, जब मतगणना के साथ यह साफ हो जाएगा कि किस दल के पक्ष में जनता ने फैसला सुनाया.
पटना के राजनीतिक रूप से बेहद अहम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला खास बन गया है. यहां 3.80 लाख से ज्यादा मतदाता 26 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई थी. इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जो पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं. उनके सामने बीजेपी ने युवा चेहरा नीरज कुमार सिन्हा को उतारा है, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है.
बांकीपुर के चुनाव प्रचार में नीट पेपर लीक का मुद्दा लगातार छाया रहा. प्रशांत किशोर और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. दूसरी ओर, छात्र संगठनों के 'प्रतिरोध दिवस' के ऐलान को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके.
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है. यह उपचुनाव कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद कराया जा रहा है. करीब 2.20 लाख मतदाता 21 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे. बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है. आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान विकास कार्यों और केंद्र-राज्य की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता दी. पार्टी के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने व्यापक प्रचार किया. वहीं कांग्रेस ने फसल नुकसान, ओबीसी आरक्षण और सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया. दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने लगातार जनसभाओं के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई.
गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है. यह सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी. योगेश पटेल लगातार आठ बार विधायक रहे और 2012, 2017 तथा 2022 में मांजलपुर से लगातार जीत दर्ज कर चुके थे. बीजेपी ने इस बार पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल पर दांव लगाया है. दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष और अनुभवी नेता भीखाभाई राबड़ी को उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस को उम्मीद है कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में मजबूत पकड़ पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी.
तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जा रहा है. दतिया में 291 और बांकीपुर में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.
आज डाले जा रहे वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी. इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में प्रशांत किशोर की पहली चुनावी परीक्षा का परिणाम क्या रहा, दतिया में किसे जनता का भरोसा मिला और गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी अपना गढ़ बचा पाई या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करने में सफल रही. तीन राज्यों के ये उपचुनाव भले ही सीटों की संख्या में छोटे हों, लेकिन इनके राजनीतिक संदेश पर पूरे देश की नजर बनी हुई है.