उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?

BJP Candidates Lists For Bye Elections: देशभर के कई राज्यों में आयोजित होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने देशभर की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी कर दी थी. इन सीटों पर 11 नवंबर 2025 को मतदान होने वाला है और वोट काउंटिंग 14 नवंबर 2025 को होगी.

इन नामों का हुआ ऐलान

भाजपा की ओर से जिन प्रमुख सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया है, उनमें जम्मू और कश्मीर के बडगाम यानी विधानसभा नंबर 27 से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है. इसके अलावा नगरोटा विधानसभा नंबर 77 से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है. इसके साथ ही झारखंड नें घाटशिला (अजजा) से बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ने वाले हैं. ओडिशा के नुआपाड़ा सीट से जय ढोलकिया मैदान में उतरे हैं.

कब वापस लिया जा सकता है नॉमिनेशन?

भाजपा ने तेलंगाना के जुबली हिल्स सीट से लंकाला दीपक रेड्डी को उम्नीदवार बनाया है. अधिसूचना के मुताबिक ओडिशा के 71 नुआपाड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए 20 अक्टूबर 2025 को नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को नॉमिनेशन पेपर्स की जांच होगी, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2025 तक नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है.

किन राज्यों में होगा चुनाव?

बता दें कि उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर 2025 को होगी. नुआपाड़ा विधानसभा सीट से BJD विधायक राजेंद्र ढोलकिया का बीती 8 सितंबर 2025 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद से यह सीट खाली पड़ी थी. अब इस सीट को भरने के लिए उपचुनाव करवाया जा रहा है. बता दें कि यह उपचुनाव झारखंड, मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा के 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए करवाया जा रहा है.

FAQ

उपचुनाव के लिए अंतिम तारीख कब है?

उपचुनाव के लिए अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2025

उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच कब होगी?

उपचुनाव के लिए 22 अक्टूबर 2025 को नामांकन पत्रों की जांच होगी.