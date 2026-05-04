By Poll Election Result Live: 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी, बारामती से सुनेत्रा पवार आगे

By Election 2026 LIVE: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के अलावा, 5 राज्यों की 7 सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती भी आज हो रही है. ये उपचुनाव मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से जरूरी हो गए थे; इनमें महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की सीट भी शामिल है. इन सीटों पर 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे.

जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग, और त्रिपुरा में धर्मनगर शामिल हैं.

कहां क्यों हो रहे चुनाव

महाराष्ट्र (बारामती): अजित पवार के निधन के बाद सीट खाली, सुनेत्रा पवार अकेली प्रमुख उम्मीदवार, 22 निर्दलीय भी मैदान में. Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र (राहुरी): शिवाजी कार्डिले के निधन के बाद उपचुनाव, BJP के अक्षय कार्डिले बनाम NCP(SP) के गोविंद मोकाटे.

कर्नाटक (बागलकोट): एच.वाई. मेटी के निधन से चुनाव, कांग्रेस के उमेश मेटी बनाम BJP के वीरभद्रय्या चारंतिमठ.

कर्नाटक (दावणगेरे दक्षिण): शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद मुकाबला, कांग्रेस के समर्थ मल्लिकार्जुन बनाम BJP के श्रीनिवास टी. दासकरियप्पा.

गुजरात (उमरेठ): गोविंद परमार के निधन से सीट खाली, BJP के हर्षद परमार बनाम कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान.

नागालैंड (कोरिडांग): इम्कोंग एल इम्चेन के निधन के बाद उपचुनाव, BJP के दाओचियर आई इम्चेन समेत 6 उम्मीदवार मैदान में.

त्रिपुरा (धर्मनगर): बिस्वा बंधु सेन के निधन के बाद त्रिकोणीय मुकाबला, BJP के जहार चक्रवर्ती बनाम कांग्रेस और CPI(M).

गोवा (पोंडा): बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले उपचुनाव रद्द किया.