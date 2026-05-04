By Poll Election Result Live: 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी, बारामती से सुनेत्रा पवार आगे

Ajit Pawar, Baramati: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों के अलावा आज 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं. इसमें अजित पवार की बारामती भी शामिल है. अपडेट्स के लिए आप हमारी इस खबर के साथ बने रह सकते हैं.
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By Election 2026 LIVE: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के अलावा, 5 राज्यों की 7 सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती भी आज हो रही है. ये उपचुनाव मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से जरूरी हो गए थे; इनमें महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की सीट भी शामिल है. इन सीटों पर 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे.
जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग, और त्रिपुरा में धर्मनगर शामिल हैं.
महाराष्ट्र (बारामती): अजित पवार के निधन के बाद सीट खाली, सुनेत्रा पवार अकेली प्रमुख उम्मीदवार, 22 निर्दलीय भी मैदान में.
महाराष्ट्र (राहुरी): शिवाजी कार्डिले के निधन के बाद उपचुनाव, BJP के अक्षय कार्डिले बनाम NCP(SP) के गोविंद मोकाटे.
कर्नाटक (बागलकोट): एच.वाई. मेटी के निधन से चुनाव, कांग्रेस के उमेश मेटी बनाम BJP के वीरभद्रय्या चारंतिमठ.
कर्नाटक (दावणगेरे दक्षिण): शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद मुकाबला, कांग्रेस के समर्थ मल्लिकार्जुन बनाम BJP के श्रीनिवास टी. दासकरियप्पा.
गुजरात (उमरेठ): गोविंद परमार के निधन से सीट खाली, BJP के हर्षद परमार बनाम कांग्रेस के भृगुराजसिंह चौहान.
नागालैंड (कोरिडांग): इम्कोंग एल इम्चेन के निधन के बाद उपचुनाव, BJP के दाओचियर आई इम्चेन समेत 6 उम्मीदवार मैदान में.
त्रिपुरा (धर्मनगर): बिस्वा बंधु सेन के निधन के बाद त्रिकोणीय मुकाबला, BJP के जहार चक्रवर्ती बनाम कांग्रेस और CPI(M).
गोवा (पोंडा): बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले उपचुनाव रद्द किया.
|सीट LIVE
|कौन आगे?
|महाराष्ट्र – बारामती
|सुनेत्रा पवार आगे
|महाराष्ट्र – राहुरी
|भाजपा के अक्षय आगे
|कर्नाटक – बागलकोट
|कांग्रेस के उमेश मेति आगे
|कर्नाटक – दावणगेरे दक्षिण
|भाजपा के, श्रीनिवास टी. दासकरियप्पा
|गुजरात – उमरेठ
|भाजपा के हर्षदभाई गोविंदभाई परमार आगे
|नागालैंड – कोरिडांग
|अपडेट आना बाकी
|त्रिपुरा – धर्मनगर
|भाजपा के जहर चक्रवर्ती आगे
|गोवा – पोंडा
|चुनाव रद्द
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