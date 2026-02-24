कांग्रेस-मुस्लिम लीग को एक करने के लिए निकाला था 'गुप्त फॉर्मूला', कौन थे 'ऑलराउंडर' राजाजी?

First indian governor general C rajagopalachari: चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसलिए चर्चा का विषय हैं क्योंकि राष्ट्रपति भवन से एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और एक स्वतंत्रता सेनानी थे.
Trending Photos
First indian governor general C rajagopalachari: राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय प्रांगण में सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा के अनावरण पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है. राजाजी तथा महात्मा गांधी के बीच गहरा भरोसा और सच्ची मित्रता रही थी, इसलिए गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने राजाजी की प्रतिमा लगाई जाना पूरी तरह सही है. उन्होंने ये भी कहा कि जिस स्थान पर पहले एडविन लुटियंस की प्रतिमा थी, उसी जगह राजाजी की प्रतिमा लगना गुलामी की सोच से बाहर निकलने का एक मजबूत संकेत है.
भारत के इतिहास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक ऐसा नाम है जो सादगी और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है. जिन्हें पूरी दुनिया 'राजाजी' के नाम से जानती है. वे न केवल स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था.
दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह की मशाल जलाने से लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने तक, राजाजी का जीवन किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं था. आइए जानते हैं भारत के उस पहले भारत रत्न की कहानी, जिन्होंने देश को न केवल राजनीति बल्कि साहित्य और समाज सुधार को नई दिशा देने का काम किया था.
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को सेलम में हुआ था. उस समय ये क्षेत्र मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा था. आज ये इलाका तमिलनाडु में आता है. राजाजी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और बड़े राजनेता थे.
स्वतंत्रता आंदोलन में राजाजी की भूमिका बहुत जरूरी लोगों में से एक थी. वे बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे. इसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए. उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था. रॉलेट कानून के विरोध के समय उन्होंने महात्मा गांधी को अपने घर पर ठहराया था.
1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था. ये यात्रा तिरुचिरापल्ली से शुरू हुई थी. बाद में वेदारण्यम तक पहुंची थी. इसी आंदोलन को वेदारण्यम नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है. ये आंदोलन दांडी यात्रा की तरह किया गया था. इसने लोगों में आजादी के लिए नई उम्मीद पैदा की थी.
वर्ष 1937 में राजाजी मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने खादी को बढ़ावा देने का काम किया था. साथ ही आगे चलकर ग्रामीण जीवन को मजबूत करने पर जोर दिया था. वे जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थे. भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उन्होंने एक पुस्तिका लिखी थी. इसका नाम 'द वे आउट' था.
इस किताब में उन्होंने कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच चले आ रहे विवाद को सुलझाने के रास्ते के बारे में बताया था. इसी सुझाव को सी आर फार्मूला कहा गया था. ये उस समय बहुत चर्चा का विषय बना था. राजाजी हमेशा संवाद और समाधान में विश्वास करते थे.
आजादी के बाद भी राजाजी ने देश सेवा जारी रखी थी. वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने. इसके बाद वे देश के गृह मंत्री भी रहे. ये जिम्मेदारी उन्हें वल्लभभाई पटेल के बाद मिली थी. पहली पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में भी उन्होंने जरूरी भूमिका निभाई थी.
उन्होंने संसद में निवारक निरोध अधिनियम 1950 पेश किया था. वर्ष 1959 में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी. ये पार्टी खुली अर्थव्यवस्था की समर्थक थी. मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनाज के वितरण और दामों पर लगे कंट्रोल को हटाने का काम किया था.
राजाजी साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आगे थे. 1925 में उन्होंने मद्रास प्रांत में एक आश्रम की स्थापना की थी. आगे चलकर राजाजी ने सामाजिक सुधार से जुड़े पत्र भी प्रकाशित किए. साथ ही तमिल साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने रामायण को तमिल भाषा में लिखा था. जिसका नाम चक्रवर्ती तिरुमगन है.
बाद में चक्रवर्ती तिरुमगन की रचना के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था. उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. वे इस सम्मान को पाने वाले पहले तीन लोगों में शामिल थे.
ये भी पढ़ें:10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या हुआ?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.