'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिखकर बेटे ने चेहरे पर प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघ ली

CA Exam News: जीवन अनमोल है लेकिन आज की नई पीढ़ी एक परीक्षा को ही मंजिल समझ लेती है. ऐसे ही एक नौजवान ने जो कदम उठाया पूरा देश हैरान रह गया. सीए की परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाया तो प्लास्टिक लपेटकर झकझोरने वाला कदम उठा लिया.
Trending Photos
मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया. मैं जीने के लायक नहीं हूं... यह भावुक नोट लिखकर एक छात्र ने हीलियम गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली. विशाखापत्तनम के रहने वाले अखिल वेंकट कृष्णा (29) हाल में सीए की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे. हताश होकर उन्होंने माता-पिता को एक पत्र लिखा और यह खौफनाक कदम उठा लिया.
सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, 'मैंने आपको धोखा दिया है. मुझे माफ कर देना.' मंगलवार की रात अखिल ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक का कवर लपेटा और हीलियम गैस सूंघकर जान दे दी. वह गुंटूर में सीए की कोचिंग कर रहे थे. विशाखापत्तनम के कोकोनट ग्रोव इलाके की यह घटना है. पुलिस जांच कर रही है. अखिल सीए की परीक्षा में फेल हुए तो ऐसा मान बैठे कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ विश्वासघात किया है. अखिल ने यहां एक कमरा किराए पर लिया था.
कमरे से आने लगी गैस की गंध
उन्होंने घर से निकलते समय अपने माता-पिता से कहा था कि वह गुंटूर जा रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वह सीए की परीक्षा पास कर लेंगे. वह कोकोनट ग्रोव में किराए के कमरे में गए और आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों ने कमरे से गैस की गंध आने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले गई.
हीलियम कितनी खतरनाक
वैसे तो यह गैस जहरीली नहीं होती है लेकिन बंद जगह यानी ऑक्सीजन कम हो और यह गैस ज्यादा हो तो जान पर आ सकती है. बंद जगह में अगर हीलियम गैस में सांस ली जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुट सकता है. पहले बेहोशी आएगी फिर मौत हो जाएगी. इस केस में शायद यही हुआ होगा.
राष्ट्रपति मैडम को छुआ फिर KISS करने की कोशिश, देखिए आगे क्या हुआ
पढ़ें: टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.