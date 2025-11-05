Advertisement
trendingNow12989428
Hindi Newsदेश

'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिखकर बेटे ने चेहरे पर प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघ ली

CA Exam News: जीवन अनमोल है लेकिन आज की नई पीढ़ी एक परीक्षा को ही मंजिल समझ लेती है. ऐसे ही एक नौजवान ने जो कदम उठाया पूरा देश हैरान रह गया. सीए की परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाया तो प्लास्टिक लपेटकर झकझोरने वाला कदम उठा लिया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिखकर बेटे ने चेहरे पर प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघ ली

मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया. मैं जीने के लायक नहीं हूं... यह भावुक नोट लिखकर एक छात्र ने हीलियम गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली. विशाखापत्तनम के रहने वाले अखिल वेंकट कृष्णा (29) हाल में सीए की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे. हताश होकर उन्होंने माता-पिता को एक पत्र लिखा और यह खौफनाक कदम उठा लिया. 

सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, 'मैंने आपको धोखा दिया है. मुझे माफ कर देना.' मंगलवार की रात अखिल ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक का कवर लपेटा और हीलियम गैस सूंघकर जान दे दी. वह गुंटूर में सीए की कोचिंग कर रहे थे. विशाखापत्तनम के कोकोनट ग्रोव इलाके की यह घटना है. पुलिस जांच कर रही है. अखिल सीए की परीक्षा में फेल हुए तो ऐसा मान बैठे कि उन्होंने अपने माता-पिता के साथ विश्वासघात किया है. अखिल ने यहां एक कमरा किराए पर लिया था. 

कमरे से आने लगी गैस की गंध

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने घर से निकलते समय अपने माता-पिता से कहा था कि वह गुंटूर जा रहे हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वह सीए की परीक्षा पास कर लेंगे. वह कोकोनट ग्रोव में किराए के कमरे में गए और आत्महत्या कर ली. स्थानीय लोगों ने कमरे से गैस की गंध आने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और युवक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले गई. 

हीलियम कितनी खतरनाक

वैसे तो यह गैस जहरीली नहीं होती है लेकिन बंद जगह यानी ऑक्सीजन कम हो और यह गैस ज्यादा हो तो जान पर आ सकती है. बंद जगह में अगर हीलियम गैस में सांस ली जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुट सकता है. पहले बेहोशी आएगी फिर मौत हो जाएगी. इस केस में शायद यही हुआ होगा. 

राष्ट्रपति मैडम को छुआ फिर KISS करने की कोशिश, देखिए आगे क्या हुआ

पढ़ें: टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'