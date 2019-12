असम में CAB का विरोध: BJP सांसद ने कहा, 'मेरे घर में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़'

नई दिल्ली: गुवाहाटी: असम (Assam) में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं तो जो की हिंसक रुप ले चुके हैं. प्रदर्शनकारियों ने एक बीजेपी सांसद के घर में तोड़फोड़ की और उनके एक रिश्तेदार के घर में आग लगा दी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ से बीजेपी (BJP) सांसद रामेश्वर तेली ने कहा, 'मेरे अंकल की दुकान में आग लगा दी गई है जबकि प्रदर्शनकारियों ने मेरे घर की चारदिवारी तोड़ दी. मैं असम के लोगों से अपील करता हूं कि वे शांति बनाए रखें.'

Union Minister & BJP MP from Dibrugarh, Rameshwar Teli: I am an Assamese, I will not do anything that may hurt the people of Assam. I want to assure everyone that #CitizenshipAmendmentBill that has been passed will not affect the culture & language of Assam. https://t.co/OeEOcSKipH pic.twitter.com/VVapY375xa

