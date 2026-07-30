/LNG-LPG से लेकर खाद तक... मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी की CCS बैठक; इन तैयारियों की हुई समीक्षा

CCS Meeting: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर पड़ रहे इसके प्रभाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई. कैबिनेट के मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में वैश्विक स्तर के सुरक्षा हालात और होर्मुज स्ट्रेट, काला सागर, लाल सागर सहित विभिन्न क्षेत्रों में जारी संघर्ष की स्थिति पर चर्चा की गई.
इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट पर तानावपूर्ण स्थिति के बावजूद आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई. दरअसल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में समिति के स्थायी सदस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कई विशेष सदस्य उपस्थित रहे.
जानकारी के अनुसार, इस सीसीएस की इस बैठक में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संघर्ष, उनके सुरक्षा संबधी प्रभावों तथा भारत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की गई. बता दें कि भारत में अधिकांश आयात उन्हीं समुद्री मार्गों से होता है, जहां पर संघर्ष जारी है.
सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज मैंने वेस्ट एशिया में चल रही घटनाओं के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए CCS की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लोगों की भलाई और जरूरी चीजों की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
Earlier today, chaired a meeting of the CCS to review the situation in the wake of the ongoing happenings in West Asia. Discussed various issues pertaining to the welfare of people and ensuring uninterrupted supply of key items.https://t.co/pNn7Ar6NXg
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
बता दें कि संसद भवन परिसर में करीब 2 घंटे चली इस बैठक में संघर्ष प्रभालित क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कार्यरत नाविकों की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक में कैबिनेट सचिव ने CCS को मौजूदा वैश्विक स्थिति के बारे में जानकारी दी. उन्होंने एलएनजी/एलपीजी और खाद सहित पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी. बताया गया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं. इसके साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
गौरतलब है कि इस बैठके के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय मूल के लोगों (इंडियन डायस्पोरा) को इस संघर्ष के प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस बैठक में पीएम मोदी ने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर जानकारी, आपातकालीन सहायता और काउंसलिंग प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही पीएम ने सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों पर जोर दिए जाने की बात कही.
नई दिल्ली में सीसीएस की बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब हाल में ब्लैक सी और ओडिसा पोर्ट के पास जहाजों पर हुए हमले में भारतीय नाविकों को नुकसान पहुंचा. रूस-यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण ब्लैक सी में तनाव है.
गत 18 जुलाई को ब्लैक सी में एक कमर्शियल शिप एमवी ओमोर्फी पर ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई थी. इस शिप पर 10 क्रू मेंबर सवार थे. इस हमले के बाद भारत ने एक्शन लेते हुए नई दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत को तलब किया था.