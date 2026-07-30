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LNG-LPG से लेकर खाद तक... मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी की CCS बैठक; इन तैयारियों की हुई समीक्षा

गुरुवार (30 जुलाई) को नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई. इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से भारत पर पड़ रहे प्रभाव के बारे में चर्चा की गई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:28 PM IST
LNG-LPG से लेकर खाद तक... मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी की CCS बैठक; इन तैयारियों की हुई समीक्षा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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