Cabinet Meeting Updates: लीगल और एजुकेशन सेक्टर में अब होंगे बड़े सुधार, केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting Updates) करके कई अहम फैसले लिए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने प्रेस वार्ता करके सरकार के इन फैसलों के बारे में जानकारी दी.

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के रेप केस की जल्द सुनवाई के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए थे. कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि ये कोर्ट अगले दो साल यानी वर्ष 2023 तक और चलते रहेंगे. इनमें 381 पोक्सो कोर्ट भी शामिल हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत प्ले स्कूल और आंगनबाडी को औपचारिक रूप दिया जा रहा है. अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल होंगे. शिक्षकों को उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा.

Emphasis will be placed on vocational learning. Classes 6-8 will receive its exposure&focus on skills will be placed on classes 9-12. Talks are held to formalize coding, augmented and virtual reality, etc. along with more modern skills in schools: Dharmendra Pradhan,Education Min pic.twitter.com/Akl8pAgGij

