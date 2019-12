केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर की PM मोदी से अपील, 'राजीव गांधी से वापस लिया जाए भारत रत्न'

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए. हरसिमरत कौर का यह बयान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के उस बयान के जवाब में आया है कि जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यदि तत्कालीन गृह मंत्री नरसिंह राव ने इंद्रकुमार गुजरात की सलाह मान ली होती तो सिख विरोधी दंगों को रोका जा सकता था. आज हसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया, 'पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा 1984 सिख विरोधी दंगों मे राजीव गांधी और उनके सहयोगियों की भूमिका स्पष्ट करने के बारे में मैं देशवासियों से पूछती हूं कि क्या ऐसा व्यक्ति भारत रत्न सम्मान के लायक है? क्या उसके नाम पर किसी संस्थान का नाम होना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूं कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए. '

In the wake of a confirmation from ex-PM #ManmohanSingh on the role of RajivGandhi & his acolytes in '84 #SikhGenocide, I ask the citizens of India, do such leaders deserve #BharatRatna or institutions in their name? I urge PM @narendramodi ji to withdraw such honours immediately

