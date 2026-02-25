Advertisement
trendingNow13122204
Hindi Newsदेशभारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे..., राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

Piyush Goyal Remark On Manmohan Singh Govt: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने देश को नुकसान पहुंचाया है और वे दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

Piyush Goyal Targets Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल विदेशी शक्तियों, भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी सरकारों की कठपुतली हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है. इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि मनोमहन सिंह की सरकार के दौरान राहुल और सोनियां गांधी ने संविधान से अलग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कई मौकों पर प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों को भी फाड़ा.      

वह भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली हैं 

पीयूष गोयल ने कहा,' राहुल गांधी ने एक तरह से देश और दुनिया के सामने राजनीति में मनमानी का रवैया दिखाया है. वह विदेशी शक्तियों, भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी सरकारों की कठपुतली मात्र हैं. राहुल गांधी और गांधी परिवार आज यही समझौता कर रहे हैं. चाहे संसद में हों, बाहर हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हमने प्रेस के साथ उनका व्यवहार देखा है. आप राहुल गांधी से कोई असहज सवाल भी नहीं पूछ सकते वरना आपको भाजपा से जुड़ा पत्रकार करार दिया जाएगा. वह सिर्फ सुनियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं. राहुल लिखित में दिए गए सवालों के अलावा कोई और सवाल नहीं लेते. ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है.'  

 

ये भी पढ़ें- जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी  में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'; बर्फीली पहाड़ियों में जिंदा नहीं बच पाएगा एक भी जिहादी  

'भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे राहुल...'

केंद्रीय उद्दोग और वाणिज्य मंत्री ने राहुल गांधी पर विश्व में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बर्दाश्त न करने का आरोप लगाते हुए कहा,' वह देशवासियों के हितों को पूरी तरह से दांव पर लगा रहे हैं और शायद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नए भारत, उभरती अर्थव्यवस्था और उभरते विश्व में भारत के प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए वह बार-बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी हितों से समझौता कर रहे हैं. और यह कोई हाल की घटना नहीं है.'  

ये भी पढ़ें- क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; शुरू किया फ्री वैक्सीनेशन अभियान 

'अपनी राजनीति से देश को नुकसान पहुंचाया...'

पीयूष गोयल ने कहा,' आपने देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किस तरह संविधान से इतर शक्तियों का इस्तेमाल किया. कई बार तो उन्होंने प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों को फाड़ भी दिया. प्रधानमंत्री का अपमान करना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जरिए सरकार चलाना और देश पर वामपंथी विचारधारा थोपना? सोनिया गांधी और राहुल गांधी समानांतर कैबिनेट चलाते थे और देश को नुकसान पहुंचाते थे. सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी ही नहीं, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की ओर से अपनी राजनीति चलाकर ही देश को नुकसान नहीं पहुंचाया. राजीव गांधी भी देश को नुकसान पहुंचाने से कभी पीछे नहीं हटे.'  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नबीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
West Bengal news
'हम कर रहे थे प्रदर्शन..',महिला BLO ने दर्ज कराई अधिकारी के समर्थकों के खिलाफ शिकायत
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
NCERT किताब मामले में CJI ने कहा- किसी को न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता…लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!