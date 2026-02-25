'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

Piyush Goyal Targets Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल विदेशी शक्तियों, भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी सरकारों की कठपुतली हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है. इसके अलावा पीयूष गोयल ने कहा कि मनोमहन सिंह की सरकार के दौरान राहुल और सोनियां गांधी ने संविधान से अलग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और कई मौकों पर प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों को भी फाड़ा.

पीयूष गोयल ने कहा,' राहुल गांधी ने एक तरह से देश और दुनिया के सामने राजनीति में मनमानी का रवैया दिखाया है. वह विदेशी शक्तियों, भारत विरोधी ताकतों, भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी सरकारों की कठपुतली मात्र हैं. राहुल गांधी और गांधी परिवार आज यही समझौता कर रहे हैं. चाहे संसद में हों, बाहर हों या प्रेस कॉन्फ्रेंस में. हमने प्रेस के साथ उनका व्यवहार देखा है. आप राहुल गांधी से कोई असहज सवाल भी नहीं पूछ सकते वरना आपको भाजपा से जुड़ा पत्रकार करार दिया जाएगा. वह सिर्फ सुनियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं. राहुल लिखित में दिए गए सवालों के अलावा कोई और सवाल नहीं लेते. ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है और देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है.'

#WATCH | Delhi: Union Minister Piyush Goyal says, "Rahul Gandhi has, in a way, demonstrated a high-handed approach to politics before the nation and the world. He is nothing but a puppet of foreign powers, anti-India forces, anti-India organisations, and anti-India governments.…

केंद्रीय उद्दोग और वाणिज्य मंत्री ने राहुल गांधी पर विश्व में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को बर्दाश्त न करने का आरोप लगाते हुए कहा,' वह देशवासियों के हितों को पूरी तरह से दांव पर लगा रहे हैं और शायद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नए भारत, उभरती अर्थव्यवस्था और उभरते विश्व में भारत के प्रभुत्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए वह बार-बार झूठ बोलकर राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी हितों से समझौता कर रहे हैं. और यह कोई हाल की घटना नहीं है.'

#WATCH | Delhi: Union Minister Piyush Goyal says, "You saw how Rahul Gandhi and Sonia Gandhi wielded extra-constitutional powers even during Manmohan Singh's government. Sometimes, they even tore up cabinet decisions in front of the press. Disrespecting the Prime Minister,…

पीयूष गोयल ने कहा,' आपने देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किस तरह संविधान से इतर शक्तियों का इस्तेमाल किया. कई बार तो उन्होंने प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों को फाड़ भी दिया. प्रधानमंत्री का अपमान करना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जरिए सरकार चलाना और देश पर वामपंथी विचारधारा थोपना? सोनिया गांधी और राहुल गांधी समानांतर कैबिनेट चलाते थे और देश को नुकसान पहुंचाते थे. सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी ही नहीं, जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री की ओर से अपनी राजनीति चलाकर ही देश को नुकसान नहीं पहुंचाया. राजीव गांधी भी देश को नुकसान पहुंचाने से कभी पीछे नहीं हटे.'