/CAG Report: क्या आप भी पीते हैं स्टेशन का पानी? वाटर कूलर्स में मिला E. Coli बैक्टीरिया, 89% स्टेशनों पर सेहत से खिलवाड़

Indian Railways Amenities Report: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और रेलवे स्टेशन पर लगे वॉटर कूलर या प्लेटफॉर्म के नलों से पानी पीते हैं, तो यह खबर आपको सतर्क करने वाली है. देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाला पीने का पानी न सिर्फ मानकों पर खरा नहीं उतर रहा, बल्कि कई बड़े स्टेशनों के वॉटर कूलर में खतरनाक ई-कोलाई (E. Coli) बैक्टीरिया पाया गया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी ताजा ऑडिट रिपोर्ट 'इंडियन रेलवे के नॉन-सबअर्बन स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं और सफाई' में रेलवे प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था की गंभीर कमियों को उजागर किया है.
कैग ने सभी रेलवे जोन के 512 नॉन-सबअर्बन स्टेशनों की गहन पड़ताल की. जांच में सामने आया कि देश के सबसे व्यस्त और प्रतिष्ठित स्टेशनों पर लगे वॉटर कूलर यात्रियों को बीमारी बांट रहे हैं. जांच के दौरान इन स्टेशनों के वॉटर कूलर से लिए गए पानी के नमूने ई-कोलाई पॉजिटिव पाए गए:
1. सेंट्रल रेलवे (CR): छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), भिवंडी रोड, कल्याण और लोनावाला.
2. सदर्न रेलवे (SR): कोयंबटूर और पलक्कड़ जंक्शन.
3. साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR): हैदराबाद स्टेशन.
4. ईस्टर्न रेलवे (ER): मधुपुर स्टेशन.
विशेषज्ञों के मुताबिक, पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी का सीधा मतलब है कि पानी सीवेज या गंभीर गंदगी के संपर्क में आया है. इसे पीने से पेट का गंभीर संक्रमण, डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं.
CAG की रिपोर्ट केवल कुछ वॉटर कूलरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म पर लगे सामान्य नलों की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई:
1. जांच में घोर लापरवाही: 6 जोन के 59 रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी का अनिवार्य बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट तक नहीं कराया गया था.
2. टोटल कोलीफॉर्म की मौजूदगी: वर्ष 2022-23 में 8 जोन के 49 स्टेशनों और 2023-24 में 9 जोन के 56 स्टेशनों के नलों से लिए गए पानी में टोटल कोलीफॉर्म (ई-कोलाई सहित) बैक्टीरिया मौजूद मिला.
3. बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट फेल: वर्ष 2022-23 में 4 जोन के 8 स्टेशनों और 2023-24 में 5 जोन के 11 स्टेशनों पर पानी के अन्य जरूरी जैविक टेस्ट भी मानकों पर फेल साबित हुए.
रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2018 में निर्देश जारी किए थे कि 31 अगस्त 2018 तक सभी स्टेशनों पर मिनिमम एसेंशियल एमेनिटीज (MEA) यानी न्यूनतम जरूरी सुविधाएं हर हाल में पूरी की जाएं. इनमें साफ पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट, यूरिनल, पंखे, शेड, फुट ओवर ब्रिज और डस्टबिन शामिल हैं. हालांकि, कैग के ऑडिट में सामने आया कि जांचे गए 512 स्टेशनों में से 458 स्टेशन (89% से अधिक) इन बुनियादी सुविधाओं के मामले में तय मानकों से काफी पीछे थे.
- 2035 स्टेशनों पर पर्याप्त पानी के नलों की कमी पाई गई.
- 403 स्टेशनों पर यूरिनल और 201 स्टेशनों पर टॉयलेट की भारी कमी दर्ज की गई.
- नई दिल्ली, हावड़ा, सियालदह और मुंबई सेंट्रल जैसे प्रीमियम (NSG-1) स्टेशनों पर भी बैठने की जगह, डस्टबिन, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी गई.
आंकड़ों के मुताबिक, देश में 5908 नॉन-सबअर्बन रेलवे स्टेशन हैं, जहां से रोजाना 7424 से अधिक ट्रेनें चलती हैं और सालभर में लगभग 292.4 करोड़ यात्री सफर करते हैं. ऐसे में बुनियादी सुविधाओं और स्वच्छ पेयजल में यह लापरवाही सीधे तौर पर करोड़ों आम नागरिकों की सेहत के साथ खिलवाड़ है.
संसद में पेश अपनी सिफारिशों में CAG ने रेलवे को सख्त निर्देश दिया है कि पानी सप्लाई सिस्टम के नियमित निरीक्षण के लिए तय नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए. 'यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वॉटर क्वालिटी प्रोटोकॉल' के तहत पानी के सभी जैविक और रासायनिक टेस्ट समय पर पूरे किए जाएं ताकि यात्रियों को सुरक्षित पेयजल मिल सके.