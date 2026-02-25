NCERT की किताब पर बवाल: ‘न्यायपालिका में करप्शन’ वाले चैप्टर पर CJI सख्त, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं

CJI slams NCERT chapter on judicial corruption: NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित ‘करप्शन’ वाले कंटेंट को लेकर देश में नया विवाद खड़ा हो गया है. भारत के चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है. उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी और कानून अपना काम करेगा.
NCERT class 8 book which claims corruption in judiciary: देश की शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. Supreme Court of India ने बुधवार को NCERT की नई कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब के कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई है. किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” का उल्लेख किए जाने पर अदालत ने इसे बेहद गंभीर विषय माना. यह मामला तब चर्चा में आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने कोर्ट को बताया कि छोटे छात्रों को न्यायपालिका में करप्शन जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि पूरा बार (वकील समुदाय) इस मुद्दे से परेशान है.
CJI सूर्यकांत का सख्त संदेश
Bar & Bench में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने स्पष्ट कहा कि अदालत इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले चुकी है. उन्होंने कहा, “बार और बेंच दोनों परेशान हैं. इस मुद्दे को लेकर उन्हें लगातार फोन और संदेश मिल रहे हैं, यहां तक कि कई हाई कोर्ट जजों ने भी चिंता जताई है. CJI ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाने या उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा. कानून अपना काम करेगा. मैं इस मामले को खुद देखूंगा. CJI ने यह भी संकेत दिया कि यह एक सोची-समझी कोशिश लगती है, हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से फिलहाल परहेज किया.
जज बोले- संविधान की मूल संरचना पर हमला
सुनवाई के दौरान जस्टिस Joymalya Bagchi ने भी कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि किताब का यह हिस्सा संविधान की मूल संरचना के खिलाफ जाता हुआ प्रतीत होता है. अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामला और गंभीर हो गया.
किताब में आखिर लिखा क्या है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NCERT की नई किताब के “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” चैप्टर में न्याय व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र किया गया है. इसमें न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ, जजों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रिया और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं को बताया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने भी कोर्ट में कहा कि इस तरह की चयनात्मक बातें न्यायपालिका को गलत तरीके से पेश करती हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में NCERT से जवाब मांग सकता है और विवादित कंटेंट की समीक्षा करवाई जा सकती है. यदि अदालत सख्त रुख अपनाती है तो स्कूली किताबों के कंटेंट को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी हो सकते हैं.
