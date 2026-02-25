Advertisement
trendingNow13121946
Hindi NewsदेशNCERT की किताब पर बवाल: ‘न्यायपालिका में करप्शन’ वाले चैप्टर पर CJI सख्त, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं

NCERT की किताब पर बवाल: ‘न्यायपालिका में करप्शन’ वाले चैप्टर पर CJI सख्त, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं

CJI slams NCERT chapter on judicial corruption: NCERT की कक्षा 8 की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित ‘करप्शन’ वाले कंटेंट को लेकर देश में नया विवाद खड़ा हो गया है. भारत के चीफ जस्टिस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है. उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी और कानून अपना काम करेगा.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 25, 2026, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NCERT की किताब पर बवाल: ‘न्यायपालिका में करप्शन’ वाले चैप्टर पर CJI सख्त, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं

NCERT class 8 book which claims corruption in judiciary: देश की शिक्षा व्यवस्था और न्यायपालिका को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. Supreme Court of India ने बुधवार को NCERT की नई कक्षा 8 की सोशल साइंस किताब के कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई है. किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” का उल्लेख किए जाने पर अदालत ने इसे बेहद गंभीर विषय माना. यह मामला तब चर्चा में आया जब वरिष्ठ अधिवक्ता Kapil Sibal ने कोर्ट को बताया कि छोटे छात्रों को न्यायपालिका में करप्शन जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि पूरा बार (वकील समुदाय) इस मुद्दे से परेशान है.

CJI सूर्यकांत का सख्त संदेश
Bar & Bench में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने स्पष्ट कहा कि अदालत इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले चुकी है. उन्होंने कहा, “बार और बेंच दोनों परेशान हैं. इस मुद्दे को लेकर उन्हें लगातार फोन और संदेश मिल रहे हैं, यहां तक कि कई हाई कोर्ट जजों ने भी चिंता जताई है. CJI ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल उठाने या उसे बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा. कानून अपना काम करेगा. मैं इस मामले को खुद देखूंगा. CJI ने यह भी संकेत दिया कि यह एक सोची-समझी कोशिश लगती है, हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से फिलहाल परहेज किया.

जज बोले- संविधान की मूल संरचना पर हमला
सुनवाई के दौरान जस्टिस Joymalya Bagchi ने भी कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि किताब का यह हिस्सा संविधान की मूल संरचना के खिलाफ जाता हुआ प्रतीत होता है. अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामला और गंभीर हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

किताब में आखिर लिखा क्या है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NCERT की नई किताब के “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” चैप्टर में न्याय व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र किया गया है. इसमें न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ, जजों की कमी, जटिल कानूनी प्रक्रिया और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याओं को बताया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता Abhishek Manu Singhvi ने भी कोर्ट में कहा कि इस तरह की चयनात्मक बातें न्यायपालिका को गलत तरीके से पेश करती हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में NCERT से जवाब मांग सकता है और विवादित कंटेंट की समीक्षा करवाई जा सकती है. यदि अदालत सख्त रुख अपनाती है तो स्कूली किताबों के कंटेंट को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी हो सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

NCERT book

Trending news

CJI ने NCERT की किताब पर जमकर लगाई फटकार, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं
NCERT book
CJI ने NCERT की किताब पर जमकर लगाई फटकार, कहा- अदालत को बदनाम करने की इजाजत नहीं
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल