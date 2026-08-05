'आसमान नहीं गिर जाएगा...', मदरसों में 'वंदे मातरम्' विवाद पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; PIL पर खड़े किए सवाल

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के छह छंदों को अनिवार्य करने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई. इसपर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय से याचिकाकर्ता से तीखे सवाल किए. इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी एक हलफनामा मांगा है, जिसमें यह बताना है कि क्या जाति, धर्म या पंथ से परे सभी के लिए वंदे मातरम् गाना अनिवार्य होना चाहिए?
दरअसल, हाल में ही राज्य मदरसा विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था. इसमें वंदे मातरम् को मदरसों में गाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसी आदेश को चुनौती देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सौरव दत्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तापोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की पीठ ने की.
याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने एक मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मदरसे में वंदे मातरम् गाना गा दिया जाए, तो क्या इससे आसमान गिर जाएगा. इसके साथ ही न्यामूर्ति ने टिप्पणी की,"देश में हजारों ऐसे विद्यालय हैं, जहां की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम् गाया जाता है. इससे क्या हो जाएगा.
बता दें कि इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मूल रूप से एक पत्रिका के लिए वंदे मातरम् के दो पद लिखे थे. इसके बाद उन्होंने एक उपन्यास के लिए शेष पदों को जोड़ा. वहीं, कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वेच्छा से कोई भी राष्ट्रगीत गा सकता है, लेकिन उसको इसे गाने के लिए बाध्य करना गलत है.
इसी तर्क पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि आप क्या चाहतें हैं फिर? न्यायालय कोई अंतरिम आदेश पारित करे. आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप बताइये की आप इससे व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र के हलफनामे को देखे कोई अंतरिम आदेश पारित करना सही नहीं.
हालांकि, इसपर वकील की ओर से सुझाव दिया गया कि जब तक मामले की सुनवाई न पूरी हो जाए, तबतक इस आदेश को न पारित किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर इसको गाने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है.
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि यह जनहित याचिका नहीं, बल्कि प्रचार पाने के लिए उद्देश्य से दायर याचिका है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि है इस प्रकार की याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए. किसी खास समूह के लिए सरकारी नीति तो नहीं बदली जा सकती है.
उन्होंने आगे कहा कि पीआईएल वैचारिक बहस का मंच नहीं हो सकती है. केंद्र ने स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम् गाने से संबंधी नोटिफिकेशन केवल इस गीत लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है. कहा कि गाने के लिए लिए बाध्य नहीं किया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार को इस मामले में अपना हलफनामा दायर करने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए.
वहीं, इस याचिका को लेकर कोर्टरूम में मौजूद वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है और एक भी मुस्लिम सांसद ने इसका समर्थन नहीं किया था. यह देश की धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता को प्रभावित करेगा. दस साल का बच्चा कैसे कह पाएगा कि मैं इसको नहीं गाऊंगा. बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.