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'आसमान नहीं गिर जाएगा...', मदरसों में 'वंदे मातरम्' विवाद पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; PIL पर खड़े किए सवाल

राज्य मदरसा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. हालांकि, इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:46 PM IST
'आसमान नहीं गिर जाएगा...', मदरसों में 'वंदे मातरम्' विवाद पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; PIL पर खड़े किए सवाल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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