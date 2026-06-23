Abhishek Banerjee news: कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में एक अर्जी देकर यात्रा पर लगी उन्हें उस पाबंदी में कुछ ढील देने की मांग की थी. विदेश जाने पर रोक लगाने से संबंधित ये रोक अभिषेक बनर्जी के ऊपर बिधाननगर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर एक भड़काऊ बयान देने के बाद हुई कानूनी कार्रवाई के तहत लगाई गई थी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सासंद अभिषेक बनर्जी को आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की इजाज़त दी जाती है. मामला विधानसभा चुनाव से पहले का है. '4 मई दीदी गई' वाला बीजेपी का नारा पूरा होने यानी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर हिंसा भड़काने का भी आरोप लगा था. इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर उन्हें भी सीधी धमकी दी थी.
विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआईडी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से कोलकाता स्थित भवानी भवन में साढ़े छह घंटे पूछताछ की. पिछले महीने कोलकाता से सटे बिधाननगर साइबर क्राइम थाने में भड़काऊ भाषण को लेकर अभिषेक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी.
शिकायतकर्ता ने पुलिस के नाम दी गई अपनी शिकायत में कहा था- 'अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वोटिंग के बाद डीजे बजाया जाएगा. वो डीजे इतना तेज बजेगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे. इतना ही नहीं भाषण के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया था.'
मंगलवार को हुई पूछताछ को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारियों ने कहा, उन्होंने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
टीएमसी के इतने बुरी तरह से चुनाव हारने का ठीकरा अभिषेक बनर्जी के ऊपर फूटा. पार्टी में टूट होने की वजह अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाना बताया गया. ऐसी भाषा बोलते थे कि लोगों ने चुनाव आने के बाद उनके ऊपर अंडे फेंककर उनको जमकर खरी खोटी बातें सुनाई. हालांकि अंडे फेकने की वजह से वो लोग गिरफ्तार भी हुए. ताजा मुसीबतों की बात करें तो मंगलवार हुई पूछताछ से पहले रविवार को विधानसभा में तृणमूल विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआइडी अधिकारियों ने उनसे साढ़े आठ घंटे तक पूछताछ की थी.
इसी मामले में पिछले बुधवार को उनसे साढ़े पांच घंटे पूछताछ हुई थी. इस प्रकार चार दिनों में जांच एजेंसियों ने अभिषेक से कुल साढ़े 31 घंटे पूछताछ की है.
कई घंटों की पुलिस पूछताछ के बाद कोर्ट से उन्हें आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश जाने की इजाजत मिल गई है.