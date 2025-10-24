Advertisement
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पश्चिम बंगाल पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस

Calcutta High Court: न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को एक मौका भी दिया है कि अगर उनके वकीलों को उनके इस फैसले पर आपत्ति है तो वह उसे 27 अक्टूबर तक सिंगल बेंच के सामने रख सकते हैं. जज सेनगुप्ता की तरफ से सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अनुमति के बिना दर्ज किए गए 15 मामलों को भी खारिज किया गया है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:49 PM IST
Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को कोर्ट की तरफ से मिली बड़ी छूट वापस ले ली गई है. दरअसल,पिछले काफी समय से सुवेंदु पर कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस किसी तरह का केस दर्ज नहीं कर सकती थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ की तरफ से दिसंबर 2022 में अधिकारी को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा उनके खिलाफ भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करने की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. 

फैसले के खिलाफ याचिका 
न्यायमूर्ति मंथा ने 2022 में अदालत की अनुमति के बिना भविष्य में एफआईआर दर्ज करने पर सुवेंदु को सुरक्षा दी गई थी. हालांकि, कोर्ट की तरफ से मिली ये सुरक्षा सुवेंदु पर पहले से पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज 26 एफआईआर पर अंतरिम रोक से अलग थी. जिसके बाद न्यायमूर्ति मंथा की एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. याचिका की सुनवाई कर रहे जज जय सेनगुप्ता की एक दूसरी सिंगल बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है.

सुरक्षा सिर्फ अंतरिम व्यवस्था 
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ ने इस सुवेंदु से जुड़े इस मामले पर फैसला सुनाते हुए विपक्ष के नेता को अब तक अदालत की अनुमति के बिना भविष्य में एफआईआर दर्ज करने से मिल रही सुरक्षा वापस ले ली है. सिंगल बेंच का मानना है 'सुवेंदु को पहले दी गई सुरक्षा एक अंतरिम व्यवस्था थी और इसलिए अब इसे लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है'. 

सुवेंदु अधिकारी को राहत 
इतना ही नहीं न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की तरफ से सुवेंदु अधिकारी को एक मौका भी दिया है कि अगर उनके वकीलों को उनके इस फैसले पर आपत्ति है तो वह उसे 27 अक्टूबर तक सिंगल बेंच के सामने रख सकते हैं. जज सेनगुप्ता की तरफ से सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कोर्ट की अनुमति के बिना दर्ज किए गए 15 मामलों को भी खारिज किया गया है. 

दूसरे विकल्प खुले 

इसके अलावा अन्य एफआईआर के मामलों पर न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि इसकी जांच एसआईटी के द्वारा की जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई भी शामिल होगी. हालांकि, कानूनी सलाहकारों का मानना ​​है कि सुवेंदु को प्राप्त सुरक्षा के खिलाफ फैसला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है इसलिए उनके पास डबल बेंच जाने का भी विकल्प है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

suvendu adhikari

