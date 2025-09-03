233 अपार्टमेंट, 269 कारों के लिए पार्किंग की जगह...हाईकोर्ट ने 26 मंजिला टावर को गिराने का आदेश क्यों दिया?
233 अपार्टमेंट, 269 कारों के लिए पार्किंग की जगह...हाईकोर्ट ने 26 मंजिला टावर को गिराने का आदेश क्यों दिया?

Culcutta High Court:  कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्माण के 'वैधानिक प्रावधानों' के उल्लंघन का हवाला देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बने एक 26 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश दिया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:56 PM IST
233 अपार्टमेंट, 269 कारों के लिए पार्किंग की जगह...हाईकोर्ट ने 26 मंजिला टावर को गिराने का आदेश क्यों दिया?

West Bengal News: कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बने एक 26 मंजिला इमारत को गिराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह बिल्डिंग जरूरी कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना बनाई गई है, इसलिए इसे दो महीने के भीतर ध्वस्त करना होगा. यह टावर एलिटा गार्डन विस्टा सोसाइटी का हिस्सा है, जिसमें 233 फ्लैट, एक कमर्शियल प्लाजा और 269 कारों के लिए पार्किंग की जगह है.

पिछले शुक्रवार को जस्टिस राजशेखर मंथा और अजय कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि सोसाइटी का 16वां टावर बिना पुराने फ्लैट मालिकों की इजाजत के बनाया गया, जो पश्चिम बंगाल अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1972 और पश्चिम बंगाल प्रिमाइसेज डेवलपमेंट एक्ट 1993 का उल्लंघन है. साथ ही, इस कंस्ट्रक्शन से कॉमन एरिया में फ्लैट मालिकों का हक कम हो गया, जो संविधान के आर्टिकल 300A में मिले प्रोपर्टी के अधिकार का हनन है.

इसके अलावा, प्रमोटर रिवाइज्ड क्लीयरेंस प्लान पर साइन करने वाले इंजीनियरों और न्यू टाउन कोलकाता डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एनकेडीए) के अफसरों और प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल और आपराधिक कानूनों के तहत स्टेट विजिलेंस आयोग द्वारा जांच की जाएगी.

'प्रमोटर ने महत्वपूर्ण तथ्यों को दबा दिया'

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'जब 15 टावरों के मौजूदा फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना कोई एडिशनल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो उसे गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. इसके अलावा, स्थिति टावर को गिराने के पक्ष में है, क्योंकि 2007 की ओरिजिनल एक्सेप्टेंस प्लान में सिर्फ 15 टावरों के निर्माण की इजाजत थी, जिसके आधार पर पीड़ित फ्लैट मालिकों/अपीलकर्ताओं ने अपने फ्लैट खरीदे थे.' कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि न्यू टाउन कोलकाता डेवलेपमेंट अथॉरिटी अन्य कानूनों के तहत सहमति और ओनरशिप रिक्वायरमेंट की अनदेखी करते हुए रिवाइज्ड प्लान को मंजूरी नहीं दे सकता है, और यह धोखाधड़ी के बराबर है क्योंकि प्रमोटर ने 'इंपोर्टेंट फैक्ट्स को दबा दिया.'

23 मंजिलें और 1278 फ्लैट 

वहीं, प्रमोटरों की तरफ से वकील अभिजीत मित्रा ने कोर्ट से Adjournment का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. 2007 में केपेल मैगस प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 15 टावरों वाले एक हाउसिंग कॉप्लेक्स की घोषणा की, जिनमें से प्रत्येक में करीब 23 मंजिलें और कुल 1,278 फ्लैट थे. 2014 में यह प्रोजेक्ट एलिटा गार्डन विस्टा प्रोजेक्ट्स को बेच दी गई. जबकि एक साल बाद नए डेवलपर को 16वें टावर के लिए एक रिवाइज्ड अप्रूवल स्कीम मिली, जिसमें शेयर्ड एरिया का हिस्सा कम कर दिया गया.

अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा-

-एलिटा गार्डन विस्टा के 16वें टावर में मौजूद कमर्शियल प्लाजा में अपार्टमेंट और दुकानों के खरीदारों को 7 फीसदी सालाना ब्याज दर पर उनका पैसा वापस किया जाएगा.
-प्रमोटर और बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.
-फ्लैट खरीदारों और रेसिडेंट्स को एक महीने के भीतर अपना सामान हटाने की इजजात दी जाएगी.
-प्रमोटर और न्यू टाउन कोलकाता डेवलेपमेंट अथॉरिटी द्वारा दो महीने के भीतर टावर को प्रमोटर के खर्च पर ध्वस्त कर दिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

;