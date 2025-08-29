सोनिया गांधी से कहा था ये मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप इसे टिकट मत दो... मौलाना मदनी का असम CM हिमंता पर हमला
सोनिया गांधी से कहा था ये मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप इसे टिकट मत दो... मौलाना मदनी का असम CM हिमंता पर हमला

Maulana Arshad Madani: जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने ज़ी मीडिया से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:00 PM IST
सोनिया गांधी से कहा था ये मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप इसे टिकट मत दो... मौलाना मदनी का असम CM हिमंता पर हमला

Maulana Arshad Madani attacks Himanta Sarma: जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने ज़ी मीडिया से एक एक्सक्लूसिव बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. मौलाना ने अपने इंटरव्यू में हिमंता की सियासी हैसियत के उत्थान की कहानी सुनाते हुए पुराना वाकया बयान किया है. जमीयत के प्रमुख मदनी असम के मुख्यमंत्री हिमंता को कितने नजदीक से जानते हैं, इसका दावा करते हुए मौलाना मदनी ने कहा, 'इसने सारी जिंदगी कांग्रेस की रोटियां तोड़ी लेकिन दिमाग आरएसएस का रहा'.

मौलाना ने आगे कहा, 'जब आखिरी इलेक्शन हुआ था उस वक्त मैंने कहा था क्योंकि मैं जानता था क्योंकि वह (हिमंता) कांग्रेस के वजीर थे मैंने कहा था कि यह आपके वजीर जरूर है लेकिन ये आस्तीन का सांप बनेगा मुसलमान के साथ. इसे तो मुसलमान कब से बर्दाश्त कर रहा है. 

ये भी पढ़ें- आप बोलें, विरोध करें, आलोचना करें, चाहें जितनी निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी

इसे टिकट न दीजिए: मदनी

सोनिया गांधी को लिखे लेटर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के टिकट न दिए जाने के सवाल पर मौलाना मदनी ने कहा, 'जब आखिरी इलेक्शन हुआ उस वक्त मैंने कहा था ये आपके वजीर जरूर है लेकिन ये आस्तीन का सांप बनेगा मुसलमान के साथ. जो भी है मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है. इनका टिकट न दीजिए लेकिन उनके साथ कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने भी कहा लेकिन इसे टिकट दे गया. नतीजा ये कि असम के अंदर असलियत को लेकर अल्पसंख्यक को लेकर जो पहाड़ टूट रहा है वह असम के चीफ मिनिस्टर की वजह से है उसको बयां करना मुश्किल है'.

 50000 मुसलमानों को बेघर कर दिया?

मौलाना ने कहा, 'उसने 50000 आदमियों को बेघर कर दिया उसके ऊपर ये भी कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं होगा उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं दूंगा. इसका मतलब वह डायरेक्ट मुल्क के कानून और दस्तूर का आका वही बना हुआ है इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे लोग मुल्क के मवाद के खिलाफ है. मैंने यह बात उसे वक्त सोनिया गांधी से कही थी मगर उस वक्त कामयाबी नहीं मिली आज वही सब चीज सामने आ रही है'.

भागवत का समर्थन

आरएसएस के सौ साल पूरे होने के मौके पर संघ के प्रमुख भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मदनी ने कहा, 'ये उनकी बहुत अच्छी सोच है. आरएसएस के साथ मुसलमान को अपने तालुकात बेहतर और अच्छे रखना चाहिए मुल्क के अंदर जो नफरत की हवा चलाई जा रही है उसको तोड़ने के लिए आरएसएस का जो नजरिया है उसे नजरिए पर मुल्क चलेगा तो फायदा होगा.

FAQ

सवाल- मथुरा-काशी वाले मोहन भागवत के बयान पर मदनी ने क्या कहा?
जवाब- अरशद मदनी कोई जरूरी नहीं है कि हम उनके (मोहन भागवत) हर चीज पर प्रतिक्रिया दें. 

सवाल- जमीयत उलेमा ए हिंद क्या है?
जवाब- जमीयत उलेमा-ए-हिन्द, भारत के बड़े इस्लामी संगठनों में से एक है.

;