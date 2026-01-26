Advertisement
trendingNow13086700
Hindi Newsदेशखत्म होने वाली थी ये नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना कमांडो! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ

खत्म होने वाली थी ये नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ

Republic Day Parade 2026: गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कर्तव्य पथ पर सिर्फ सैन्य शक्ति का ही नहीं प्रदर्शन बल्कि भारत की जीवित परंपराओं और आधुनिक रणनीति का शानदार संगम भी बनी. जब अत्याधुनिक मिसाइलों के बीच भारतीय सेना की अनोखी टुकड़ियां आगे बढ़ीं तो दर्शकों की मानों ठहर सी गईं. दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट, कभी विलुप्ति के कगार पर खड़ी जंस्कारी पोनी, कुत्ते और आसमान में दुश्मन का काल बनने वाली ब्लैक काइट्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 26, 2026, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खत्म होने वाली थी ये नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी की दहाड़ से गूंज उठा कर्तव्य पथ

Indian Army Animal Contingent: गणतंत्र दिवस 2026 की भव्य परेड इस बार भव्यता और जीवंत परंपरा का अनूठा संगम रही. नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 का नजारा उस वक्त और भी ज्यादा रोमांचक हो गया भारतीय सेना की अनोखी टुकड़ियां दिखाई दीं. अत्याधुनिक हथियारों और खतनाक मिसाइलों के प्रदर्शन के साथ जैसे ही ऊंटों, जंस्कार पोनी, गश्त करने वाले कुत्ते और जांबाज ब्लैक काइट्स की फौज ने मार्च किया तो दर्शकों की तो सांसें ही मानों थम सी गईं. आधुनिकता और परंपरा के इस अनोखे संबंध ने न सिर्फ देश की सैन्य ताकत की झलक दिखाई बल्कि अनुशासन, साहस और आत्मनिर्भर भारत की झलक भी पेश की.

बैक्ट्रियन ऊंट लद्दाख के शीत मरुस्थल के रक्षक
गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के खास आकर्षण में लद्दाख के दुर्लभ गलवान और नुब्रा बैक्ट्रियन ऊंट यानी दो कूबड़ वाले ऊंट भी रहे. इन ऊंटों ने दुनिया को दिखाया कि कैसे भारतीय सेना 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी काम करते हैं. ये ऊंट न्यूनतम देखभाल में 200 किलोग्राम तक भार लेकर कठिन पहाड़ी ढलानों पर चलने की क्षमता रखते हैं. वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर इनकी मौजूदगी किसी भी सैन्य वाहन से कम नहीं है. साथ ही ये महत्वपूर्ण रसद की सप्लाई भी करते हैं.

जंस्कारी पोनी
इस वर्ष का परेड में जंस्कारी पोनी ने भी कर्तव्य पथ पर कदमताल किया. यह एक दुर्लभ और विलुप्तप्राय स्वदेशी नस्ल है जो सालों से भारतीय सेना की निष्ठावान साथी रही है. सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर LAC की गश्त तक ये साहसी पोनी सैनिकों के हर सुख-दुख के साथी हैं. जंस्कारी पोनी लद्दाख के आम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय है. सेना ने इसकी क्षमता को देखते हुए इसे शामिल किया. ये पोनी माइनस 40 डिग्री तापमान में आसानी से 70 किलो से ज्यादा वजन उठा सकती हैं और 18,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

आसमान के 'एंटी-ड्रोन' योद्धा
परेड में सबसे चौंकाने वाली एंट्री रही ब्लैक काइट्स यानी चील की. ये शिकारी पक्षी आज के समय में होने वाले आधुनिय युद्ध में भी सेना के लिए एक खतरनाक हथियार के जैसे ही हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी रखने और दुश्मन के जासूसी ड्रोनों को हवा में ही नाकाम करने के लिए इन्हें विशेष रूप से ट्रेन किया जाता है. ये रैप्टर्स यानी शिकारी पक्षी आज के समय में सीमा की सुरक्षा के लिए अदृश्य रक्षक के समान काम करते हैं.

ये भी पढे़ंः गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; सूर्यास्त्र, अमोघ ने खींचा सबका ध्यान

राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना और प्रकृति का अटूट बंधन
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 52 एडवांस्ड फील्ड वेटरनरी हॉस्पिटल की कैप्टन हर्षिता राघव ने इस जांबाज दस्ते का नेतृत्व किया. यह दस्ता वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का जीवंत उदाहरण बना जहां इंसान और पशु मिलकर राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं. इस तरह भारतीय सेना ने यह संदेश दिया कि भले ही युद्ध का मैदान आधुनिक हो जाए लेकिन हिमालय की चोटियों पर आज भी इन हिम योद्धाओं का पराक्रम और वफादारी बेजोड़ है.

ये भी पढे़ंः दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

77th Republic Day 2026republic day parade live streaming

Trending news

गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
Republic Day
गणतंत्र दिवस पर US समेत कई देशों ने भारत को दी बधाई; ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी ये बात
खत्म होने वाली थी नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी..
77th Republic Day 2026
खत्म होने वाली थी नस्ल, लेकिन भारतीय सेना ने बना लिया अपना 'कमांडो'! जंस्कारी पोनी..
गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; सूर्यास्त्र, अमोघ ने खींचा सबका ध्यान
77th Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस पर दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति; सूर्यास्त्र, अमोघ ने खींचा सबका ध्यान
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
26 January parade
दिल्ली परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक, गर्व से आसमान की तरफ देखते रहे पीएम मोदी
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
Bhairav battalion
'भैरव बटालियन' ने कर्तव्य पथ पर पहली बार भरी हुंकार; देखती रह गई दुनिया
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: ऊंट चेतक का जलवा, राफेल-सुखोई, मिग 29 और जगुआर की आसमान में हाहाकार, कर्तव्य पथ पर दहाड़ रहा रहा नया भारत
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: ऊंट चेतक का जलवा, राफेल-सुखोई, मिग 29 और जगुआर की आसमान में हाहाकार, कर्तव्य पथ पर दहाड़ रहा रहा नया भारत