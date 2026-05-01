अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा पैसा, दिल्ली तक पहुंचने वाला है ये स्मार्ट सिस्टम

Barrierless Toll Plaza News: अब जगह-जगह बने टोल प्लाजा पर आपको अपनी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगाने पड़ेंगे. टोल पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में लगे कैमरे गाड़ी पर लगे फास्टैग को देखकर खुद पैसा काट लेंगे और इसके बाद आप बिना रुके वहां से जा सकेंगे.
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Barrierless Toll Plaza Story: हाइवे पर तेज़ रफ़्तार से जाने वाले लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि टोल प्लाज़ा की वजह से उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है. फास्टैग के बावजूद लोगों को टोल प्लाज़ा पर काफी इंतजार करना पड़ता है. लेकिन शुक्रवार से देश में एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत हुई है, जहां आपको टोल प्लाज़ा पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गुजरात में नेशनल हाइवे 48 पर सूरत के चौर्यासी टोल प्लाज़ा पर भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम शुरू हुआ है.
इस सिस्टम के शुरू होने के बाद आपको टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. यहां लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे 20 मीटर की दूरी से ही आपकी गाड़ी पर चिपके फास्टैग को स्कैन कर लेंगे. बिना रुके हुए तेज़ रफ़्तार से आप इसे पार करेंगे और टोल की रक़म आपके फास्टैग वॉलेट से कट जाएगी.
चौर्यासी टोल प्लाज़ा के दोनों तरफ़ कुल 32 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं. अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो यहां लगा सिस्टम नंबर प्लेट को रीड करके तुरंत गाड़ी के मालिक को मोबाइल पर ई-नोटिस भेजेगा. उन्हें एक ऑनलाइन लिंक के ज़रिए टोल का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा. अगर 72 घंटे में वो टोल का पेमेंट नहीं करेंगे तो बकाया रकम दोगुनी हो जाएगी.
इस टोल प्लाज़ा से हर दिन लगभग 40 हज़ार से ज़्यादा वाहन गुज़रते हैं. अब तक यहां गाड़ियों की लंबी कतार लगती थीं, लेकिन अब 'फ्री फ्लो' सिस्टम से लोगों को बड़ी राहत मिली है. ये सिस्टम भारत में हाइवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है. आम तौर पर टोल प्लाज़ा से गुजरने का मतलब होता है समय की बर्बादी, बेकार में ईंधन की खपत और यात्रा के दौरान असुविधा. कई बार तो टोल को लेकर बहस भी शुरू हो जाती है, जिसे मार-पीट में बदलने में देर नहीं लगती.
इस सिस्टम के लागू हो जाने के बाद टोल प्लाजा पर न तो रुकने की ज़रूरत होगी, न ही किसी तरह की कतार लगेगी. सूरत के बाद जल्द ही ये सिस्टम दिल्ली के मुंडका टोल प्लाजा पर भी शुरू होने वाला है. यहां फिलहाल इसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है और अगले 2 हफ़्तों में इसे शुरू किए जाने की संभावना है.
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