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क्या पीओके का कोई नागरिक कानूनी तौर पर भारत आकर बस सकता है?

हर कुछ वर्षों में, आमतौर पर किसी आतंकी हमले या संसद में तीखी बहस के बाद, एक सवाल फिर उठता है, यदि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का कोई निवासी भारत आकर बसना चाहे, तो भारतीय कानून उसे क्या अनुमति देता है? सहज भारतीय प्रतिक्रिया यह होती है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है, इसलिए वहाँ के लोग भी किसी न किसी अर्थ में हमारे ही हैं. लेकिन कानून का जवाब इतना उदार नहीं है और इसी अंतर में पूरी बहस छिपी हुई है.

Written ByDr. AP Singh
Published: Jul 03, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:34 PM IST
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