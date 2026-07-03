क्या पीओके का कोई नागरिक कानूनी तौर पर भारत आकर बस सकता है?

2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) इस संदर्भ में अक्सर गलत समझा जाता है. यह कुछ लोगों को नागरिकता पाने का तेज़ रास्ता देता है और निवास की अनिवार्य अवधि को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर देता है, लेकिन यह सुविधा केवल उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के लिए है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आए थे. पीओके की आबादी का अधिकांश हिस्सा मुस्लिम है. इसलिए यह कानून मूलतः उनके लिए बनाया ही नहीं गया था. यहाँ तक कि दशकों पहले क्षेत्र छोड़ने वाले कुछ गैर-मुस्लिम परिवारों के लिए भी निर्धारित समय-सीमा के कारण यह कानून आज प्रवास की इच्छा रखने वालों के लिए उपयोगी नहीं रह जाता. भारत इन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए दीर्घकालिक वीजा योजना भी चलाता है, जो आगे चलकर प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता का मार्ग खोल सकती है, लेकिन यह व्यवस्था भी धार्मिक अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और पीओके की सामान्य आबादी को कोई राहत नहीं देती.