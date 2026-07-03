क्या पीओके का कोई नागरिक कानूनी तौर पर भारत आकर बस सकता है?

हर कुछ वर्षों में, आमतौर पर किसी आतंकी हमले या संसद में तीखी बहस के बाद, एक सवाल फिर उठता है, यदि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का कोई निवासी भारत आकर बसना चाहे, तो भारतीय कानून उसे क्या अनुमति देता है? सहज भारतीय प्रतिक्रिया यह होती है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है, इसलिए वहाँ के लोग भी किसी न किसी अर्थ में हमारे ही हैं. लेकिन कानून का जवाब इतना उदार नहीं है और इसी अंतर में पूरी बहस छिपी हुई है.
सबसे पहले भारत की संवैधानिक स्थिति को समझना होगा. संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताते हुए जम्मू-कश्मीर के पूरे क्षेत्र को भारत का हिस्सा मानता है, न कि केवल उस हिस्से को, जो वर्तमान में भारत के प्रशासन में है. 22 फरवरी 1994 को संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कहा था कि तत्कालीन रियासत जम्मू-कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा तथा पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना चाहिए. 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मूल दावे को चुनौती नहीं दी. कागज पर देखें तो मुजफ्फराबाद या गिलगित में जन्मा व्यक्ति भारतीय भूमि पर ही जन्मा माना जाएगा, भले ही वह क्षेत्र 1947 से किसी अन्य प्रशासन के नियंत्रण में हो.
लेकिन यह संवैधानिक स्थिति वास्तविक सीमा चौकी या हवाई अड्डे पर बहुत कम मायने रखती है.
पाकिस्तानी पासपोर्ट, आज़ाद जम्मू-कश्मीर के यात्रा दस्तावेज़ या गिलगित-बाल्टिस्तान की पहचान रखने वाला व्यक्ति भारतीय कानून की नजर में व्यावहारिक और प्रशासनिक रूप से एक विदेशी नागरिक है. नागरिकता अधिनियम, 1955 उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए कोई विशेष अपवाद नहीं बनाता, जिन पर भारत दावा तो करता है, लेकिन जिनका प्रशासन उसके हाथ में नहीं है. विदेशी अधिनियम, 1946 और भारत की वीजा व्यवस्था पीओके के व्यक्ति पर उसी तरह लागू होती है, जैसे किसी अन्य पाकिस्तानी नागरिक पर.
व्यवहार में इसका अर्थ है बेहद कड़ी जांच, सख्त सुरक्षा पड़ताल और अधिकांश मामलों में प्रवेश से इनकार
यह केवल सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है. इसी वर्ष जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक ऐसे दंपती के मामले पर विचार किया, जो श्रीनगर में जन्मा था और जिसकी जड़ें कश्मीर घाटी में थीं, लेकिन 1947 के विभाजन और उसके बाद के युद्ध के कारण पाकिस्तान में फंस जाने से उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकता ग्रहण कर ली थी.
1988 से श्रीनगर में विस्तारित आवासीय परमिट पर रहने के बाद उन्होंने तर्क दिया कि उनकी ऐतिहासिक और पारिवारिक जड़ें उन्हें भारतीय नागरिकता का अधिकार देती हैं. न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दी.
अदालत ने कहा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का पूर्व दावा समाप्त हो जाता है, चाहे जन्मस्थान या वंश कुछ भी हो. अदालत ने उनके निर्वासन के आदेश को भी बरकरार रखा. यह फैसला इस बात की याद दिलाता है कि भारतीय न्यायालय नागरिकता कानून की व्याख्या भावनाओं या ऐतिहासिक पीड़ा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार करते हैं.
2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) इस संदर्भ में अक्सर गलत समझा जाता है. यह कुछ लोगों को नागरिकता पाने का तेज़ रास्ता देता है और निवास की अनिवार्य अवधि को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर देता है, लेकिन यह सुविधा केवल उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के लिए है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से भारत आए थे. पीओके की आबादी का अधिकांश हिस्सा मुस्लिम है. इसलिए यह कानून मूलतः उनके लिए बनाया ही नहीं गया था. यहाँ तक कि दशकों पहले क्षेत्र छोड़ने वाले कुछ गैर-मुस्लिम परिवारों के लिए भी निर्धारित समय-सीमा के कारण यह कानून आज प्रवास की इच्छा रखने वालों के लिए उपयोगी नहीं रह जाता. भारत इन तीन देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए दीर्घकालिक वीजा योजना भी चलाता है, जो आगे चलकर प्राकृतिककरण के जरिए नागरिकता का मार्ग खोल सकती है, लेकिन यह व्यवस्था भी धार्मिक अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है और पीओके की सामान्य आबादी को कोई राहत नहीं देती.
यदि राजनीति को अलग कर दिया जाए, तो नागरिकता अधिनियम की धारा 6 ही एकमात्र रास्ता बचता है. इसके तहत कोई भी विदेशी, जिसमें पीओके का निवासी भी शामिल है, भारत में निर्धारित अवधि तक रहने के बाद प्राकृतिककरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. सीएए के दायरे से बाहर आने वाले अधिकांश लोगों के लिए यह अवधि फिलहाल ग्यारह वर्ष है, साथ ही अच्छे चरित्र और किसी अनुसूचित भाषा के ज्ञान जैसी अन्य शर्तें भी लागू होती हैं.
लेकिन समस्या स्पष्ट है. किसी व्यक्ति को ग्यारह वर्ष का वैध निवास प्राप्त करने के लिए पहले भारत में प्रवेश और इतने लंबे समय तक कानूनी रूप से रहने की अनुमति मिलनी चाहिए. यहीं वह वीजा-दीवार सामने आती है, जिसे पीओके सहित अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक पार नहीं कर पाते.
सिद्धांत रूप से कानूनी दरवाज़ा खुला है, लेकिन व्यवहार में उसके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण मजबूत ताला लगा हुआ है. नियंत्रण रेखा की सैन्य संवेदनशीलता और घुसपैठ का इतिहास इस सख्ती के प्रमुख कारण हैं.
यहाँ एक और उदाहरण उल्लेखनीय है. 1947 में जो हजारों परिवार उस क्षेत्र से पलायन कर जम्मू पहुंचे, जो बाद में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र बन गया, उनमें से कई को प्रारंभिक दौर में भारतीय नागरिकता तो मिल गई, क्योंकि वे भारतीय क्षेत्र में आ चुके थे.
इसके बावजूद उन्हें सात दशकों से अधिक समय तक जम्मू-कश्मीर के पुराने संविधान के तहत स्थायी निवासी का दर्जा नहीं मिला. वे न भूमि खरीद सकते थे, न सरकारी नौकरियां पा सकते थे और न स्थानीय चुनाव लड़ सकते थे. 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही उन्हें पूर्ण निवास संबंधी अधिकार प्राप्त हुए. यह कहानी बताती है कि स्वीकार की गई आबादी भी पीढ़ियों तक कानूनी अनिश्चितता में रह सकती है.
समग्र रूप से देखें, तो पीओके पर भारत का राजनीतिक और संवैधानिक दावा व्यापक है, लेकिन उसकी नागरिकता और आव्रजन व्यवस्था कहीं अधिक सीमित, सुरक्षा-केंद्रित और इस दावे से लगभग अलग-थलग है. जब तक भारत-पाकिस्तान संबंधों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं होता या पीओके के निवासियों के लिए अलग कानूनी व्यवस्था नहीं बनाई जाती, तब तक मुजफ्फराबाद या स्कर्दू का कोई व्यक्ति यदि कानूनी रूप से भारत में बसने की उम्मीद करता है, तो उसे यह महसूस होगा कि भारत की राजनीतिक भाषा और उसकी कानूनी नियमावली अभी एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं.