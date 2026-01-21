Advertisement
trendingNow13082086
Hindi Newsदेशक्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? अनजाने में टीचर से हो गई बड़ी चूक, 4 महीने बाद चली गई जान

क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? अनजाने में टीचर से हो गई बड़ी चूक, 4 महीने बाद चली गई जान

Causes of Rabies: क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी किसी को रेबीज हो सकती है? यह सवाल अक्सर कई लोगों को असमंजस में डाल देता है. अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूजन का शिकार हैं तो अपनी गफलत को दूर कर लें वरना आपके लिए जानलेवा हो सकता है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? अनजाने में टीचर से हो गई बड़ी चूक, 4 महीने बाद चली गई जान

Can a Vaccinated Pet Dog Bite Cause Rabies: क्या किसी कुत्ते को एंटी-रैबीज इंजेक्शन लगने के बाद वह लोगों के लिए खतरनाक नहीं रहता है? इस सवाल को लेकर अधिकतर लोग आज तक गफलत में रहे हैं. उनका मानना है कि अगर किसी कुत्ते का वैक्सीनेशन करवा लिया जाए तो उसके काटने से रैबीज का खतरा खत्म हो जाता है. लेकिन यह पूरी तरह सच में हुई. हाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पालतू कुत्ते के काटने से 50 वर्षीय महिला की रेबीज से मौत हो गई. हैरानी की बात ये है कि जिस कुत्ते ने काटा, उसे पहले ही एंटी-रेबीज वैक्सीन लगी हुई थी. इसके बावजूद महिला को रेबीज होने और मरने से नहीं बचाया जा सका.

4 महीने पहले कुत्ते ने काटा था

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गुजरात के गांधीनगर में सामने आई है. महिला एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी थीं. वह एक स्कूल में टीचर के रूप में काम करती थीं. करीब 4 महीने पहले उन्हें एक स्टाफ मेंबर के बीगल नस्ल के कुत्ते ने काट लिया था. लेकिन इसके बावजूद महिला ने यह सोचकर इलाज नहीं कराया कि वह कुत्ता पहले ही वैक्सीनेटेड था और उसे एंटी-रेबीज इंजेक्शन लग चुके थे. उनकी यही चूक जानलेवा बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

रेबीज फैलने पर महिला की मौत

दिसंबर के आखिर में महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उन्हें बुखार, कमजोरी और दिमाग से जुड़ी परेशानियां होने लगीं. कुछ समय बाद काटने वाले कुत्ते में भी रेबीज के लक्षण दिखने लगे. हालत गंभीर होने पर महिला को 30 दिसंबर को उन्हें गांधीनगर के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. करीब 15 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन 17 जनवरी को महिला की मौत हो गई.

कुत्ते के वैक्सीनेशन से बचाव नहीं

इस घटना के बाद कुत्तों के वैक्सीनेशन के बावजूद उनसे रेबीज फैलने का सच बाहर आ गया है. डॉक्टरों का कहना है कि केवल कुत्ते का वैक्सीनेटेड होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि रेबीज का खतरा नहीं होगा. अगर कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इंजेक्शन न लगवाया जाए तो जान जा सकती है. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ.  

कुत्ता काट लेने पर क्या करना चाहिए?

डॉक्टरों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले उसे घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए. जिससे वायरस शरीर में प्रवेश न कर सके. इसके तुरंत बाद अस्पताल जाकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए. इस दौरान कई बार जरूरत पड़ने पर इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है, जो जान बचाने में मदद करता है.

डर या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर, आखिर लोग क्यों हो गए इतने 'बेरहम'

रेबीज फैलने पर इंसान का बचना मुश्किल

हेल्थ एक्सपर्टों का साफ कहना है कि रेबीज एक ऐसी बीमारी है, जिसके लक्षण दिखने के बाद मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. इसलिए किसी भी कुत्ते के काटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वह पालतू हो या आवारा या उसे वैक्सीन लगी हो या न लगी हो. ऐसे मामलों में सावधानी और समय पर इलाज ही एकमात्र बचाव है. ऐसा न करने पर इंसान को मरने से कोई नहीं बचा सकता.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

rabies

Trending news

क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा
BMC Election Result
मुंबई मेयर चुनाव में नया मोड़, संजय राउत के इस आरोप से मची खलबली; शिंदे ने क्या कहा