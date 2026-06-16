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क्या सड़कों पर 'कब्जे' से चलेगा देश? मंत्री का इस्तीफा मिला, कानून भी बना... फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये गजब की अकड़ क्यों?

New Threat from CJP to Government: क्या देश अब सड़कों पर 'कब्जे' से चलेगा? सीजेपी के आंदोलन के बाद जब मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और संसद में कानून भी बन रहा है. फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीजेपी नेताओं में ये गजब की अकड़ क्यों बनी हुई है?

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 01:14 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:14 AM IST
क्या सड़कों पर 'कब्जे' से चलेगा देश? मंत्री का इस्तीफा मिला, कानून भी बना... फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये गजब की अकड़ क्यों?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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