क्या सड़कों पर 'कब्जे' से चलेगा देश? मंत्री का इस्तीफा मिला, कानून भी बना... फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये गजब की अकड़ क्यों?

New Warning from CJP to Government: पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हो गया. लेकिन सवाल ये कि क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश..आंदोलन से ही चलेगा? क्या देश की नीतियां सड़क से ही तय की जाएंगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी ही एक कोशिश फिर से हो रही है. सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सबको सड़क से प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है.
खुलेआम ये कहा जा रहा है कि सर्वोच्च अदालत का आदेश मंजूर नहीं है. चेतावनी दी जा रही है कि कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन जो तय हो चुका है सरकार के साथ, वो नहीं हुआ तो फिर से सड़क पर उतर जाएंगे. ये चेतावनी कॉकरोच जनता पार्टी की है. कॉकरोच जनता पार्टी के नेता ये तब कह रहे हैं, जब उनके आंदोलन के बाद सरकार परीक्षा को लीक-प्रूफ बनाने के लिए कानून बना रही है. लोक परीक्षा संशोधन विधेयक,2026 आज लोकसभा में पास भी हो गया. इसके बाद अब प्रदर्शन में शामिल गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर के बचाव के लिए देशव्यापी लड़ाई की चेतावनी दी जा रही है. क्यों?
असल में सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में कहा है कि दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के अलग-अलग राज्यों में हाल में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, लेकिन यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है. मतलब, जिन पर पहले से केस दर्ज है, वो अगर आंदोलन में शामिल भी थे, तो उनके ऊपर से केस नहीं हटेगा.
सर्वोच्च अदालत का यहा सशर्त आदेश कॉकरोच जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है. CJP के नेता कह रहे हैं कि सर्वोच्च अदालत कुछ भी कहे, लेकिन होना वही चाहिए, जो सरकार और सीजेपी के बीच समझौता हुआ.
ये वही सौरव दास हैं, जो कॉकरोच पार्टी की ओर से सरकार के साथ बात करने गए थे. अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है. सोचिए, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसके लिए नामंजूर कर रहे हैं? उनके लिए, जो हिस्ट्रीशीटर हैं. अब बताइए कि ये समझौता निर्दोष प्रदर्शनकारी छात्रों को छोड़ने के लिए हुआ था या फिर हिस्ट्रीशीटर को बचाने के लिए.
सीसीटीवी, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और मोबाइल टावर डंप डेटा के जरिए ये पता चला है कि सीजेपी के आंदोलन में एक-दो नहीं, 989 ऐसे लोग शामिल थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं. जिन पर बलात्कार, हत्या, डकैती, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे केस दर्ज हैं. सोचिए, सौरव दास इनके लिए अब आंदोलन करेंगे? कॉकरोच पार्टी को इससे भी आपत्ति है कि फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही क्यों हो रहा है?
सौरव दास या कॉकरोच पार्टी निर्दोष छात्रों का समर्थन करे, तो समझ में आता है, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का बचाव करेंगे, उनके ऊपर से केस खत्म करने या फिर उन्हें छोड़ने के लिए दबाव बनाएंगे तो फिर कानून-व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? निर्दोष छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. अगर हो तो उसके समर्थन में कॉकरोच पार्टी क्या सबको खड़ा होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्दोष छात्रों को राहत दी है लेकिन हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर या हत्या, रेप, अपहरण के आरोपियों के लिए आंदोलन की चेतावनी देंगे तो ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, ये विशुद्ध रूप से अराजकता कहलाएगा..जो ना छात्र हित में होगा ना ही देशहित में.
पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि "संसद केवल एक इमारत नहीं है, यह देश की जनता की संप्रभु इच्छा का प्रतीक है. कानून सड़कों पर पत्थर फेंककर या नारेबाजी करके नहीं, बल्कि बहस, विमर्श और संसद के भीतर आम सहमति से बनाए जाने चाहिए." लेकिन पहली बार सड़क पर उतरकर सरकार से अपनी शर्तें मनवाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को ऐसा नहीं लगता.
कॉकरोच जनता पार्टी को लगता है कि देश की व्यवस्था आंदोलन से ही चलेगी. कॉकरोच पार्टी के नेताओं को लगता है कि सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आंदोलन के हिसाब से होने चाहिए. उनके हिसाब से होने चाहिए. आज हम CJP के पदाधिकारियों से पूछना चाहते हैं, छात्र-हित में आंदोलन करना अच्छी बात है, कीजिए. लेकिन गैंगस्टर और अपराधियों को बचाने के लिए आंदोलन का रास्ता चुनना, ये कहां तक सही है? आप क्या चाहते हैं कि जो लोग आंदोलन में आपका साथ देंगे, उनके '7 खून भी माफ' हो जाएंगे? अगर ऐसा होने लगा तब सोचिए, देश में क्या होगा.
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के बचाव में सीजेपी का अपना तर्क है. ये भी आपको जानना चाहिए. सौरव दास कह रहे हैं कि अगर अपराधी खुले घूम रहे थे, तो पुलिस को उनके पुराने मामलों में ज़मानत रद्द कराने के लिए अदालत का रुख़ करना चाहिए. साथ ही यह भी जवाब देना चाहिए कि वे इतनी आज़ादी से कैसे घूम रहे थे. लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल FIR को जारी रखने के लिए नहीं कर सकती, ताकि बाद में वास्तविक प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया जा सके.
ये कैसा तर्क है? फिर तो कानून-व्यवस्था का क्या मतलब होगा? जो बात सौरव दास या फिर कॉकरोच पार्टी कह रही है, वो अगर हो गई, तब क्या अपराधियों के बचने का एक नया और आसान रास्ता तैयार नहीं हो जाएगा? शायद सौरव दास भावावेश में ये बातें कह रहे हों. वो इसका नतीजा नहीं सोच पा रहे हैं.
सौरव दास को ये अवश्य पता होना चाहिए कि करीब डेढ़ सौ करोड़ की आबादी वाले देश में तो हर रोज आंदोलन होते हैं, आंदोलनकारियों और सरकार के बीच समझौते भी होते हैं. कल कोई कुख्यात अपराधी पैरोल पर बाहर आएगा, जमानत पर बाहर रहेगा, आंदोलन में शामिल हो जाएगा तो क्या उसका केस भी खत्म हो जाएगा. आंदोलन में कौन शामिल होगा कौन नहीं..इसका तो कोई नियम कानून नहीं है.
ये भी सच है कि अदालत और सरकार दोनों ही असली प्रदर्शनकारियों को राहत दे रही हैं. दोनों उन्हीं के हिसाब से फैसले भी कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है. कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के गैर-आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों की रिहाई के साथ-साथ ये भी कहा है कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. जंतर-मंतर पर शामिल छात्रों के अलावा बिहार, असम, महाराष्ट्र में सरकार ये घोषित कर चुकी है कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर से केस वापस लिया जाएगा.
फिर भी कॉकरोच पार्टी के नेता बार-बार, बात-बात पर आंदोलन की चेतावनी दोहरा रहे हैं. सड़क पर प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार हो सकता है, लेकिन अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए इस तरह की बात करना बिल्कुल उचित नहीं कहा जा सकता. इससे अव्यवस्था के अलावा और कुछ नहीं होगा. नीति-निर्माण की जिम्मेदारी केवल संसद की है. भावनाओं के उबले हुए सैलाब से नहीं, बल्कि सदन के भीतर तर्कों और अनुशासित चर्चा करके कानून बनाए जाने चाहिए. यही हो भी रहा है.
पिछले दिनों सरकार ने कॉकरोच पार्टी को जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम माना. अब सरकार संसद की गरिमा, संविधान की मर्यादा और लोकतांत्रिक बहस के जरिए पेपर लीक के खिलाफ कानून बना रही है. सरकार के एक्शन में, उसकी भाषा में जेन-जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है. सरकार से अधिक तो विपक्षी पार्टियां जेन-जी के नाम पर सियासत कर रही हैं. सरकार पर दबाव बना रही हैं.
कॉकरोच पार्टी के नेताओं की बार-बार की चेतावनी को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है. आज संसद भवन में गृहमंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव गोविन्द मोहन, आईबी चीफ महेश दीक्षित और सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के डीजी मौजूद थे. आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा की गई. इससे पहले कल रात भी गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी.
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— Zee News (@ZeeNews) July 29, 2026
सूत्रों की मानें तो सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि फिर से कहीं कोई आंदोलन खड़ा न हो सके. सरकार इस बात का भी आकलन कर रही है कि छात्रों की मांगें मानने के बाद भी राजनीतिक दल लगातार अलग-अलग मुद्दों के जरिए छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं.
संसद में जब पेपर लीक के खिलाफ कानून पर चर्चा हो रही थी, तब विपक्ष का फोकस कानून से ज्यादा जेन-जी और छात्र आंदोलन पर था. ऐसा क्यों है, इसे सियासी नज़रिए से समझना आवश्यक है? संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2024 की रिपोर्ट के आधार पर किए गए आकलन के मुताबिक, 2029 के लोकसभा चुनाव में जेन-जी वोट करने वाली देश की सबसे बड़ी आबादी होगी.
अगले लोकसभा चुनाव में 18 से 32 साल के मतदाताओं की आबादी 38 करोड़ होगी. इनमें लगभग 20 करोड़ पुरुष और करीब 18 करोड़ महिलाएं शामिल होंगी. उस चुनाव में 33 से 48 साल के आयु वर्ग वाले मिलेनियल्स की आबादी करीब पौने 36 करोड़ होगी, जो जेन-जी से थोड़ा कम है. जबकि 48 साल से ज्यादा उम्र वाले जेन एक्स और बूमर्स की आबादी भी 38 करोड़ के आसपास होगी.
यही कारण है कि सियासी पार्टियों का फोकस इस वक्त जेन-जी है. कॉकरोच पार्टी का जो ये आंदोलन हुआ है, उससे सब प्रभावित दिख रहे हैं. उन्हीं के हिसाब से नीतियां बनवाने का दबाव भी है, नीतियां बनाने पर फोकस भी है, या उन्हीं के इर्द-गिर्द चर्चा भी है. लेकिन सवाल ये है, क्या देश में सिर्फ जेन-जी ही रहते हैं? क्या सिर्फ उन्हीं के दबाव में फैसले होंगे? उन्हें कोई फैसला, कोई आदेश पसंद नहीं आया तो वो सड़क पर उतर जाएंगे. इसी दबाव में सरकार फैसला करेगी?
एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि वोटिंग को लेकर जेन-ज़ी में उदासीनता रही है. जितनी प्रमुखता से इस बार ये जेन-ज़ी सड़क पर उतरे हैं, उस हिसाब से ये वोट डालने नहीं उतरते.लेकिन इनके नाम पर राजनीति करने वाले..सरकार के साथ-साथ अदालत पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
ये वही कर रहे हैं, जो इनके वैचारिक संरक्षक कहते रहे हैं. कुंठा क्लब के कई एलीट क्लास सदस्य हैं, जो खुले तौर पर ये कहते हैं कि देश का भविष्य संसद से नहीं, सड़क से तय होगा. चुनाव से नहीं, प्रतिरोध से देश का भविष्य तय होगा. कॉकरोच पार्टी के मंच पर मौजूद रहने वाले बौद्धिक बेईमान, जो ज्ञान सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दे रहे थे, उसी दिशा में अब कॉकरोच पार्टी की रणनीति भी तय हो रही है..ये नहीं होना चाहिए. इससे बचना चाहिए. कॉकरोच पार्टी के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि वो दुनिया के सबसे विशाल और व्यवस्थित लोकतंत्र में रहते हैं. इसी का नतीजा है कि सरकार ने उनकी बातें मानी. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.
आंदोलन का संवैधानिक अधिकार सबको है. कोई भी अपनी आवाज़ सड़क पर उतरकर सरकार को सुना सकता है. कॉकरोच पार्टी ने ये आवाज सुनाई भी है और सरकार को सुनना भी पड़ा है. लेकिन अब जिस तरह से सुनियोजित तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी जा रही है, इससे तो सिर्फ अराजकता आएगी. व्यवस्था कहां रह जाएगी?
डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का भी मानना था कि जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मार्ग खुले हों, तो इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं हो सकता. ये तरीके कुछ और नहीं, बल्कि अराजकता का व्याकरण हैं. लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर आंबेडकर की नीतियों को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले ही सज्ञान या अज्ञानवश अराजकता का व्याकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
सच्चाई यही है कि ये नहीं होना चाहिए. जब देश में संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जब बहस के लिए संसद है, तो वहां पर चर्चा होनी चाहिए. वहां पर तय होना चाहिए कि क्या कानून बनेगा, कैसे बनेगा और उसमें क्या प्रावधान होगा. तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रह पाएगी. सरकार भी यही कह रही है.
हम ही तो चुनकर अपने नेता को संसद भेजते हैं, ताकि हमारी आवाज़ वो संसद के अंदर रख सकें. अगर वो अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे हैं, तो उनसे सवाल-जवाब हो और ये हर दल के हर पक्ष के सांसद से सवाल-जवाब हो. ना कि किसी भी बात पर आंदोलन करने और सड़क पर उतर जाने की चेतावनी जारी हो जाए. बात-बात पर आंदोलन करने वालों की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाती है.
आशुतोष रांका, अभिजीत, सौरव या फिर कॉकरोच पार्टी हो, इन्हें भावनाओं में बहने से बचना चाहिए. इन्हें ये समझना चाहिए कि जिसका ये बचाव कर रहे हैं, जिनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, जिस तरह इस बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं, ऐसा ही करेंगे, तो जिन छात्रों के दम पर इस बार इतना बड़ा और सफल आंदोलन खड़ा किया, उनका विश्वास भी खत्म हो जाएगा.
कॉकरोच जनता पार्टी की नई चेतावनी से समाज के असली 'मोगैम्बो' जैसे खलनायक तो खुश होंगे लेकिन हमारे देश के छात्र, युवा पीढ़ी, समाज और पूरे देश की भावना को चोट पहुंचेगी.