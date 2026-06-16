क्या सड़कों पर 'कब्जे' से चलेगा देश? मंत्री का इस्तीफा मिला, कानून भी बना... फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये गजब की अकड़ क्यों?

ये वही कर रहे हैं, जो इनके वैचारिक संरक्षक कहते रहे हैं. कुंठा क्लब के कई एलीट क्लास सदस्य हैं, जो खुले तौर पर ये कहते हैं कि देश का भविष्य संसद से नहीं, सड़क से तय होगा. चुनाव से नहीं, प्रतिरोध से देश का भविष्य तय होगा. कॉकरोच पार्टी के मंच पर मौजूद रहने वाले बौद्धिक बेईमान, जो ज्ञान सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने दे रहे थे, उसी दिशा में अब कॉकरोच पार्टी की रणनीति भी तय हो रही है..ये नहीं होना चाहिए. इससे बचना चाहिए. कॉकरोच पार्टी के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि वो दुनिया के सबसे विशाल और व्यवस्थित लोकतंत्र में रहते हैं. इसी का नतीजा है कि सरकार ने उनकी बातें मानी. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा.