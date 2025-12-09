गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण हो सकता है? संधि में क्या लिखा

Goa club owners extradition: गोवा के नाइट क्लब में 25 मौतों के जिम्मेदार लूथरा बंधुओं यानी गौरव लूथरा (Gaurav Luthra) और सौरभ लूथरा (Saurabh Luthra) पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है. इसके पहले कि वो थाईलैंड से फ्लाइट पकड़कर कहीं और फरार हो जाएं, उन्हें भारत लाने के लिए भारत-थाईलैंड की प्रत्यर्पण संधि की चर्चा हो रही है.
India Thailand extradition Treaty: गोवा में बारह मास मौज-मस्ती और पार्टियों का दौर चलता है. लेकिन दिसंबर लगते ही गोवा की रौनक बदल जाती है. क्रिसमस से लेकर नए साल के बाद तक वहां किसी क्लब और बीच में पैर रखने की जगह नहीं बचती. इसी सीजन में राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो जाती है. क्लब के दिल्ली बेस्ड मालिक लूथरा बंधु अग्निकांड के चंद घंटों बाद इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड फरार हो जाते हैं.
ट्रीटी की चर्चा!
दोनो क्लब मालिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है. उन्हें दिल्ली लाने के लिए इंटरपोल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की मदद लेने की कोशिशें चल रही हैं. वहीं भारत के पास लूथरा बंधुओ की कस्टडी पाने के लिए थाईलैंड के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि का इस्तेमाल करने का ऑप्शन है.
ट्रीटी क्या कहती है
यह ट्रीटी लंबी चर्चा के बाद 2013 में हुई थी. प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की दो दिवसीय थाईलैंड यात्रा के दौरान यह संधि हुई थी. ट्रीटी भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग का कानूनी आधार तैयार करती है. इसके प्रावधानों में आतंकवाद, ट्रांसनेशनल क्राइम और आर्थिक अपराधों में लिप्त लोगों का प्रत्यर्पण मांगा जाता है. यह ट्रीटी किसी वांक्षित अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए जरूरी है. 20 सालों की लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच यह संधि हुई थी. जिससे आतंकियों और आर्थिक अपराध करने वालों को एक दूसरे को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो गया था. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने संधि पर साइन किए थे.
ट्रीटी के अनुसार, भारत में प्रत्यर्पण का फैसला करने वाली सेंट्रल अथॉरिटी विदेश मंत्रालय है. दूसरे पक्ष से थाईलैंड के अटॉर्नी जनरल ऐसी मांग कर सकते हैं. इस ट्रीटी के तहत दोनों देशों के सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है. खासकर ड्रग ट्रैफिकिंग, संगठित अपराध, जाली नोटों के अवैध कारोबार, मनी लॉन्डरिंग और आतंकवाद को रोकने के लिए दोनों देश राजी हुए थे.
ट्रीटी के अनुसार, हर कॉन्ट्रैक्टिंग देश डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए अपनी सेंट्रल अथॉरिटी में किसी भी बदलाव के बारे में दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग देश को बताएगा. ट्रीटी के मुताबिक प्रत्यर्पण के लिए लिखित अनुरोध देना होगा और रिक्वेस्ट पाने वाले देश की सेंट्रल अथॉरिटी को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए ही इसकी सूचना भेजनी होगी.
प्रत्यर्पण अनुरोध की जरूरी शर्तें
जिस शख्स को ढूंढा जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी जिससे उसकी राष्ट्रीयता और उसकी संभावित लोकेशन का जिक्र हो सकता है जहां पर उसे ट्रेस करने में मदद हो सके. हर अपराध पर लगी धाराओं और दोषी पाए जाने पर कितनी सजा मिलती है इसकी डिटेल भी साफ-साफ लिखी होनी चाहिए.
ट्रीटी के तहत अगर रिक्वेस्ट पाने वाला देश मानता है कि सरेंडर के रिक्वेस्ट के सपोर्ट में दी गई जानकारी काफी नहीं है, तो वह तय समय के अंदर और जानकारी देने की मांग कर सकता है. इस ट्रीटी के तहत प्रत्यर्पण मांगने के लिए जमा किए गए सभी दस्तावेजों का रिक्वेस्ट पाने वाले देश की अधिकारिक भाषा में ट्रांसलेशन होना जरूरी है.
तकनीकि बारीकियां
ट्रीटी के मुताबिक, अर्जेंट होने पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग देश दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग देश से उस व्यक्ति को प्रोविजनल तौर पर अरेस्ट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है. ऐसी रिक्वेस्ट लिखकर की जाएगी और डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए रिक्वेस्ट पाने वाले देश की सेंट्रल अथॉरिटी को भेजी जाएगी.
इस संधि के बाद यदि किसी व्यक्ति पर अदालत में कोई मामला चल रहा है तो उसे भारत लाया जा सकता है. हालांकि अभी तक नाइटक्लब के दोनों मालिको को भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है, जबकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के लिए दोनों को सबसे पहले भगोड़ा घोषित किया जाना जरूरी है और उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाता है.
ट्रीटी के मुताबिक, रिक्वेस्ट पाने वाले देश को उसकी रिक्वेस्ट के नतीजे के बारे में बिना देर किए बताया जाएगा. जहां प्रत्यर्पण दिया जाना है उसकी लोकेशन भी प्रॉपर चैनल के जरिए बताई जाती है.
