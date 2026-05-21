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Hindi NewsदेशDNA: क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान सिर्फ ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?

DNA: क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान सिर्फ ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?

DNA on Norway Cartoon: क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान सिर्फ ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नॉर्वे की सरकार एक ओर तो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रही है. वहीं, उसकी मीडिया आज भी अपने नस्लभेदी जहर निकालने को तैयार नहीं हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 22, 2026, 01:16 AM IST
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DNA: क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान सिर्फ ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?

Norway Cartoon on PM Modi: नॉर्वे जैसे देश में भारतीयों के प्रति रंगभेद का जहर भरा हुआ है. नॉर्वे के विषैले सांपों के अंदर से हमने डीएनए में जहर निकालने की शुरुआत की. इसी को देखकर एक स्वाभिमानी हिंदुस्तानी ने देश के आत्मसम्मान की आवाज उठाई है. नॉर्वे के पत्रकारों की नस्लभेदी सोच के खिलाफ हमारा अभियान कैसे बढ़ता जा रहा है. ये आज आपको जानना चाहिए. 

देश के एक जिम्मेदार नागरिक ने नॉर्वे में स्थित भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखी है और इस मुद्दे पर नॉर्वे की सरकार से बात करने का आग्रह किया है. ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई है क्योंकि कार्टून बनाने वाले नॉर्वे के नस्लभेदी पत्रकार ने कार्टून के रंगों के जरिए भी 140 करोड़ भारतीयों को अपमानित करने का प्रयास किया है. इसलिए आज हम, कार्टून के जरिए रंगभेद दिखाने वाले गोरा-काला करने वाले संपेरे संपादक का डीएनए टेस्ट करेंगे.

नॉर्वे के अखबार की संकीर्ण मानसिकता

मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि 'मनुष्य का मूल्य उसकी चमड़ी के रंग से नहीं, उसके चरित्र से तय होना चाहिए'. लेकिन आज भी 21वीं शताब्दी में नॉर्वे के निकृष्ट सोच वाले पत्रकार रंग से मनष्य के बारे में विचार बना रहे हैं.

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घोर विकृत मानसिकता वाले जिस पत्रकार ने नॉर्वे के अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्टून बनाया था, उसने भेषभूषा से लेकर कार्टून के रंगों तक में अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई. यह कार्टून नॉर्वे के सबसे बड़े और वहां के तथाकथित प्रतिष्ठित अखबार आफ़्टेनपोस्टेन में छपा था. कार्टून में काला रंग भरा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रंग काला दिखाया गया है. इस मानसिकता को समझिए. इसका क्या मतलब है?

इसका मतलब है कि पीएम मोदी नहीं, बल्कि पूरे भारत का रंग काला दिखाया गया है. 140 करोड़ भारतीयों को काला बताया गया है. यह कार्टून बनाने वाले की काली मानसिकता का प्रतिबिंब है. नॉर्वे के तथाकथित प्रतिष्ठित अखबार में छपा यह कार्टून उसके सपेरे संपादक की सड़ी हुई सोच का प्रतीक है. यह प्रेस की स्वतंत्रता में नंबर वन बताए जाने वाले नॉर्वे की पत्रकारिता की नस्लवादी सोच का उदाहरण है. यह भी जान लीजिए, यह सिर्फ नरेंद्र मोदी के रंग को काला दिखाने की बात नहीं है, बल्कि समूची भारतीयता पर मानसिक चोट है. 

जहरीले संपादक का कर रहे समर्थन

इसलिए आज हम फिर से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या अब भी कुछ लोग नॉर्वे के पत्रकारों को अपना रोल मॉडल मानते हैं? क्या अब भी उन्हें बुरा नहीं लग रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी की गई? या फिर वे अब भी वैचारिक विरोध के नशे में डूबे हुए हैं और संपेरे संपादक व जहरीले पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं?

अमेरिका के प्रसिद्ध अश्वेत मानवाधिकार नेता मैल्कम एक्स ने कहा था, 'यदि किसी इंसान को उसके रंग के कारण कमतर समझा जाए, तो वह सभ्यता की हार है.' लेकिन असभ्यता की पराकाष्ठा पर बैठकर पत्रकारिता करने वाले नॉर्वे के सपेरे संपादक यही कर रहे हैं और अपने जहरीले पत्रकारों से भी यही करवा रहे हैं.

सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपनी संकीर्ण सोच को कार्टून में उतारने वाला वह पत्रकार कौन है और वह नस्लीय मानसिकता की बीमारी से कितना अधिक पीड़ित है.

नस्लभेदी विचारों से भरा कार्टूनिस्ट

उस कार्टूनिस्ट का नाम मार्विन हालेराकर है. 62 वर्षीय मार्विन हालेराकर पिछले 36 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा है और कार्टून बना रहा है. अपने कार्टून में नस्लीय रंग भरने वाले मार्विन हालेराकर को नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार भी मिल चुका है. सोचिए, जिस देश में नस्लीय विचारों से भरे पत्रकार को सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार दिया जाता हो, वह देश फ्रीडम ऑफ स्पीच में नंबर वन होने का दावा करता है. इस जहरीले कार्टूनिस्ट को जब पुरस्कार मिला था, तब उसने कहा था कि कार्टूनिस्ट सत्ता के खिलाफ अपनी बात रखने में मदद करते हैं.

सोचिए, जो पत्रकार सत्ता को डी-कंस्ट्रक्ट करने के नाम पर पुरस्कार जीतता है, वही जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का कार्टून बनाता है, तो उसमें नस्लभेद का रंग भर देता है. कार्टून में वह न सिर्फ अपनी विकृत मानसिकता का रंग भरता है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री को फटी-पुरानी कुर्ता-धोती पहनकर बैठा हुआ भी दिखाता है. नॉर्वे के जहरीले पत्रकार मार्विन हालेराकर ने आखिर कब प्रधानमंत्री को पुराने कुर्ता-धोती में देखा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ता-पायजामा और सूट पहनते हैं. हाथ से बुने हुए पश्मीना शॉल ओढ़ते हैं. फिर भी कार्टून में उन्हें गंदा सपेरा जैसा लुक दिखाया गया है. क्यों? क्योंकि कार्टून बनाने वाले पत्रकार मार्विन हालेराकर की सोच गंदी है.

इस पत्रकार को चुभती है भारत की तरक्की

इस गंदी सोच के साथ नॉर्वे के तथाकथित प्रतिष्ठित अखबार आफ़्टेनपोस्टेन में लेख लिखने वाले पत्रकार का नाम फ्रैंक रोसाविक है. अब हम आपको संकीर्णता से भरे इस जहरीले पत्रकार फ्रैंक रोसाविक के बारे में बताना चाहेंगे.

फ्रैंक रोसाविक विदेशी मामलों का मुख्य समीक्षक है. यानी नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार में विदेशी मामलों का सबसे बड़ा पत्रकार वही है. 61 वर्षीय फ्रैंक रोसाविक शुरुआती दौर में वामपंथी विचारधारा का वाहक रहा. बाद में वह यूरोप की उस कथित ग्लोबल सोच का प्रचारक बन गया, जिसे भारत की तरक्की हमेशा चुभती है.

2022 में इसने एक किताब लिखी, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति और कैंसिल कल्चर के नाम पर लिबरल समाज पर बढ़ते दबाव की आलोचना की थी. जो आदमी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ किताब लिखता है, वही भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री पर लेख लिखता है और उसकी हेडलाइन रखता है- 'एक चालाक और थोड़ा झुंझलाहट पैदा करने वाला आदमी'. इसी हेडलाइन के साथ लिखे लेख में नस्लभेदी कार्टून भी लगाता है. सोचिए, उसके दिमाग में कितना जहर भरा है.

भारतीयों के खिलाफ भरी हुई है नफरत

इस जहरीले पत्रकार फ्रैंक रोसाविक की वैचारिक बेईमानी के बारे में थोड़ा और जान लीजिए. यह अमेरिका और रूस पर किताब लिख चुका है. जब ट्रंप या पुतिन के बारे में लिखता है, तो इसके शब्द चापलूसी की चाशनी में डूबे रहते हैं. लेकिन जब यही व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है, तो उसका नस्लवादी नजरिया सामने आने लगता है और इस बार भी यही हुआ.

नॉर्वे के अखबार में जहरीले शब्दों में लेख लिखने वाले और नस्लीय मानसिकता से कार्टून बनाने वाले पत्रकार आज जो कह और दिखा रहे हैं, वह असल में उनके डीएनए में बसा हुआ है. उनके भीतर भारत और भारतीयों के खिलाफ नफरत कूट-कूटकर भरी हुई है. जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तब साफ दिखाई देता है कि आज नॉर्वे के पत्रकारों ने जो किया है, वैसी दूषित सोच यूरोप के लोगों में सदियों से मौजूद रही है.

इन्हीं के पुरखों ने कभी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को अश्वेत होने के कारण ट्रेन से धक्का दिया था. कनाडा में रवींद्रनाथ टैगोर के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था और अपमानजनक सवाल पूछे थे. इनके ही वैचारिक साथियों ने कभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर अपमानजनक तरीके से गहन तलाशी ली, तो कभी शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान के साथ अभद्रता की. आज अखबार में लिखकर..कार्टून छापकर हमारे देश का अपमान कर रहे हैं.

मैकाले- मिल ने उगला था जहर

वर्ष 1797 में चार्ल्स ग्रांट ने अपनी किताब में भारतीयों को नैतिक रूप से भ्रष्ट बताया था. जेम्स मिल ने 1817 में एक किताब लिखी, जिसमें उसने भारतीयों को पिछड़ा हुआ बताया था. भारतीय सभ्यता के खिलाफ दूषित विचार रखने वाली यह किताब वर्षों तक ब्रिटेन और यूरोप के लोगों के लिए भारत को समझने का माध्यम बनी रही.

1835 में मैकाले ने एक किताब लिखी मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन. उसमें मैकाले ने बताया कि संस्कृत तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के सेल्फ में रखने लायक तक नहीं है. अब आप सोचिए, जो लोग ऐसी किताबें पढ़कर बड़े हुए हों, जिनके पुरखे अपने बच्चों को यही सिखाते और बताते रहे हों तो वो क्या जानेगा. 

दुर्भाग्य ये है कि आज की तारीख में जब पूरी दुनिया हथेली पर आ गई है, तब भी कुछ लोग इसी संकीर्णता में जी रहे हैं. ऐसे लोगों के लिए हमारे यहां एक मुहावरा कहा जाता है- कुएं का मेढ़क.  कुएं के मेढ़क से ज्यादा कुएं के सांप हैं, जो बेहद जहरीले हैं. ये अपना जहर लेखों और कार्टूनों में फैलाते हैं.

कुंठित पत्रकारों की टोली मानती है आदर्श

ऐसे जहरीले पत्रकारों और सपेरे संपादकों को हमारे देश के कुछ कुंठित पत्रकारों की टोली भी अपना आदर्श मानती है. उनसे सीखना चाहती है और दूसरों को भी सिखाना चाहती है. ऐसे डिजाइनर पत्रकारों से आज हम फिर कहना चाहेंगे कि नॉर्वे के जहरीले पत्रकारों ने सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कार्टून में नस्लवाद का रंग नहीं भरा है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों पर रंगभेदी टिप्पणी की है. उन्होंने देश का अपमान किया है.

क्या अब भी आप अपने आत्मसम्मान पर चोट महसूस नहीं कर रहे हैं? अब भी अगर आप नहीं बोलेंगे, तो कब बोलेंगे? क्योंकि इस अपमान के खिलाफ देश का स्वाभिमानी नागरिक जाग चुका है. देश के स्वाभिमानी नागरिक बी. एल. टेकरीवाल ने नॉर्वे में भारतीय दूतावास को एक चिट्ठी लिखी है.

इस चिट्ठी में बी.एल. टेकरीवाल साहब ने भारतीय मूल्यों के बारे में विस्तार से बताया है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों से कहा है कि नॉर्वे के सपेरे संपादक ने जो अभद्रता की है, उसके बारे में वे वहां की सरकार से बात करें. उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारत को किसी नस्लवादी कार्टून से नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक चरित्र, सभ्यतागत गहराई और वैश्विक योगदान से समझना चाहिए.

140 करोड़ भारतीयों का अपमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना अपमानजनक चित्र केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की लोकतांत्रिक पसंद और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को नीचा दिखाने की कोशिश है.

भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसी आधार पर टेकरीवाल साहब ने सवाल उठाया है कि नॉर्वे कैसे भूल गया कि हम सांप-सपेरे की छवि से बहुत आगे निकल चुके हैं और आज माउस चलाने में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि भारत की ताकत उसकी विविधता है, कमजोरी नहीं. आखिर में उन्होंने नस्लवादी व्यंग्य का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि तथ्यों से देने की बात कही है.

जाहिर है, जिसके पास तर्क और तथ्य नहीं होते और जो संकीर्णता से भरा होता है, वही नस्लवाद की भाषा बोलता है. भारत के पास तर्क भी है, तथ्य भी हैं. और यह भी सत्य है कि जिस नॉर्वे के जहरीले पत्रकार ने भारत का अपमान करने की कोशिश की है, उसी देश की सरकार भारत में 100 अरब डॉलर निवेश करने के लिए तैयार है.

भारतीयों का खोल रहा लहू

बी.एल. टेकरीवाल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उससे पहले वे भारतीय हैं. उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया. अब सवाल यह है कि क्या वे अकेले लड़ेंगे या उनके साथ पूरा देश खड़ा होगा? मैं फिर से देश के डिजाइनर पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या अब वे अपनी वैचारिक कुंठा से बाहर निकलेंगे? क्या अब भी उनका खून नहीं खोल रहा, या फिर उनकी आंखों पर अब भी किसी पार्टी विशेष और नेता विशेष के वैचारिक विरोध की पट्टी बंधी हुई है? 

आपके, हमारे, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी की गई है. क्या आप अब भी उसी 'नॉर्वे पत्रकारिता' के पक्ष में खड़े हैं? हम फिर से कह रहे हैं कि हम लगातार आवाज उठा रहे हैं. एक व्यक्ति आगे आया है. क्या हम सब इसमें शामिल होंगे?

जब आत्मसम्मान पर चोट होती है, तो ऐसी ही आवाज निकलती है. लोग इसी तरह प्रतिक्रिया देते हैं. सियासी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि वे देश और देश के प्रधानमंत्री पर की गई रंगभेदी टिप्पणी के खिलाफ एकजुटता दिखाएं. 

पश्चिमी देशों का भ्रम दूर करने का समय

बराक ओबामा ने कहा था कि 'रंगभेद केवल शरीर को नहीं, समाज की आत्मा को भी घायल करता है.' और जब तक आपको, देशवासियों को इस जख्म का अहसास नहीं होगा, जब तक मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे ही रंगभेद का शिकार होना पड़ेगा.

जहरीली और संकीर्ण सोच से ग्रसित कुछ पश्चिमी देशों को अब भी यह भ्रम है कि भारत बौद्धिक रूप से इतना संगठित और मुखर नहीं हुआ है कि वह अपमान का करारा जवाब दे सके. अगर ऐसा नहीं होता, तो जिस नॉर्वे की अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर वैश्विक व्यापार और आर्थिक साझेदारियों पर निर्भर है, वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री पर रंगभेदी टिप्पणी करने का दुस्साहस कभी नहीं करता.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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