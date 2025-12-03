Brahmos: दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?

S-400 Vs Brahmos: यानी अगर माना जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और बचाने की जिम्मेदारी एस-400 पर है तो क्या यह डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाएगा.
Power of Brahmos: ब्रह्मोस दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है. यह आवाज की रफ्तार से करीब तीन गुना तेज उड़ती है. इसे जमीन, हवा या फिर पानी तीनों से दागा जा सकता है. एक बाद दागने के बाद यह अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है. मैक 2.8 से 3.0 की रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल लॉन्च के बाद अपना रास्ता बदल सकती है. सतह से महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे यह किसी भी रडार की पकड़ में आए निशाना भेद डालती है.
ब्रह्मोस की पावर
अगर टारगेट अपनी जगह बदल भी रहा हो, तब भी यह मिसाइल खुद रास्ता बदलकर उसे नेस्तनाबूद कर देगी. ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है. लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन तैयार किया जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक हो सकती है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइलों ने ही तबाह कर दिया था. एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता.
लेकिन क्या दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माने जाने वाले एस-400 पर भी यह बात लागू होती है. यानी अगर माना जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और बचाने की जिम्मेदारी एस-400 पर है तो क्या यह डिफेंस सिस्टम उसे रोक पाएगा. चलिए पहले आपको एस-400 की ताकत के बारे में बताते हैं.
भारत ने एस400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में खत्म करने में इसने अहम भूमिका निभाई थी. इसे दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है. इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है. एक साथ यह 300 टारगेट्स को ट्रैक और उनमें से 36 को एक ही बार में खत्म कर सकता है. इसमें अलग-अलग तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है. इसकी इंटरसेप्ट मिसाइलें 17000 किमी की रफ्तार से टारगेट्स का पता लगाकर उनको खत्म कर डालती हैं. इसकी रडार इतनी एडवांस है कि वह रडार से छिपने में सक्षम विमानों का भी पता लगा लेती हैं. यानी भारत के पास ब्रह्मोस और एस-400 का अभेद कवच है.
क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर पाएगा एस-400?
इसका जवाब है हां भी और नहीं भी. क्योंकि स्पीड (मैक 3 तक) की वजह से ब्रह्मोस को पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है. एस-400 भी कुछ ही स्थितियों में इसे इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन उसकी भी 100 प्रतिशत गारंटी नहीं है क्योंकि ब्रह्मोस दुश्मन को रिएक्शन देने और ट्रैक करने के लिए बहुत ही कम समय देती है. यह जमीन से 10 मीटर ऊपर उड़ सकती है, लिहाजा रडार की पकड़ में आना बहुत मुश्किल है.
लेकिन एस-400 में बहुत ही पावरफुल रडार सिस्टम लगे हैं, जो एक अच्छी रेंज पर ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है. लेकिन इसकी संभावना बेहद ही कम है क्योंकि इसके लिए बहुत फास्ट रिएक्शन टाइम चाहिए, जो शायद ही दुनिया में किसी देश के पास हो.
