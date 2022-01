ओमिक्रॉन से रिकवरी के बाद दूसरी बार हो सकते हैं संक्रमण का शिकार? एक्सपर्ट ने बताया जवाब

नई दिल्ली: भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह नए वेरिएंट ओमिक्रॉन तो माना जा रहा है. देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के ढाई लाख से ज्यादा मामले आए हैं. इन सबके बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार भी ओमिक्रॉन का शिकार हो सकता है.

दूसरी बार ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा

अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल-डिंग (Eric Feigl-Ding) और अमेरिका के बफैलो विश्वविद्यालय के संक्रमण रोग प्रमुख स्टैनले वीज ने दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होकर ठीक हो जाता है तब भी मुमकिन है कि वो व्यक्ति कुछ ही महीनों में दूसरी बार भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाए.

अमेरिकी विशेषज्ञों ने दावा किया कि पहली बात ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति में ठीक से इम्यून रिस्पांस यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है तो उस व्यक्ति को कुछ ही महीने में दूसरी बार भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है.

ऐसे लोग बरतें ज्यादा सावधानी

एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूसरी बार ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को है जो पहले से ही कैंसर, किडनी, हाइपरटेंशन, डाइबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं. ऐसे लोगों को ओमिक्रॉन से दूसरी बार संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के इस समय BA-1, BA-2 और BA-3 SUB LINEAGE हैं और इनमें 28 से लेकर 36 म्यूटेशन हैं. इस कारण अगर कोई व्यक्ति पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA-1 SUB LINEAGE से संक्रमित हुआ है तो इम्युनिटी कम होने पर दूसरी बार BA-2 SUB LINEAGE से संक्रमित हो सकता है.

ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA-2 SUB LINEAGE के ब्रिटेन में 53 नए मामले और इजरायल में 20 नए मामले मिलने से इन देशों में हड़कंप मच गया है. कोरोना के BA-2 SUB LINEAGE के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह RT-PCR को भी छका देता है. हालांकि इस SUB LINEGAE से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों में लक्षण ओमिक्रॉन के असल BA-1 SUB LINEGAE की तरह ही सामान्य हैं. लेकिन जो लोग पहले से बीमार हैं उन्हें एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी सलाह देतें हैं.

बचाव के लिए जरूर करें ये काम

1. अपने स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और डॉक्टर के सम्पर्क में रहें.

2. अगर एक बार ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं, तब भी सावधानी बरतें रहे और बाहर जाते समय मास्क जरूर लगाएं और भीड़भाड़ में ना जाएं.

3. अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और वैक्सीन की दो डोज लगवा चुके हैं तो बूस्टर जरूर लगवाएं.

