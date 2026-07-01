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क्या PoJK के लोग कानूनी रूप से भारत में शामिल हो सकते हैं

कानूनी रूप से पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) पहले से ही भारत का अभिन्न अंग है, जो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी और बाध्यकारी विलय पत्र (Instrument of Accession) पर आधारित है. भारत की संसद ने 1994 में इस रुख की पुष्टि करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था.

Edited By:Haresh Kumar
Published: Jul 01, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:15 PM IST
क्या PoJK के लोग कानूनी रूप से भारत में शामिल हो सकते हैं

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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