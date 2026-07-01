क्या PoJK के लोग कानूनी रूप से भारत में शामिल हो सकते हैं

मेजर जनरल (रि.) अश्विनी कुमार सिवाच
कानूनी रूप से पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) पहले से ही भारत का अभिन्न अंग है, जो अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी और बाध्यकारी विलय पत्र (Instrument of Accession) पर आधारित है. भारत की संसद ने 1994 में इस रुख की पुष्टि करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था.
यदि PoJK के निवासी भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो प्रक्रिया में मुख्य रूप से विधायी कार्रवाई और कानूनी एकीकरण शामिल है.
भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत सीमाओं में परिवर्तन करने और नए क्षेत्रों को संघ में एकीकृत करने की संवैधानिक शक्ति है.
PoJK के निवासियों द्वारा भारतीय संविधान के तहत शासित होने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक औपचारिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव और जनमत संग्रह से कूटनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होगी.
जिस तरह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने 2019 में क्षेत्र का पुनर्गठन किया था, उसी तरह PoJK को प्रशासनिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शामिल किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में स्थगित रखी गई निर्धारित संसदीय और विधानसभा सीटें होंगी.
PoJK के लोगों के लिए, रास्ता "नई" अंतरराष्ट्रीय विलय की मांग करने के बारे में नहीं है, बल्कि मूल विलय पत्र के तहत अपने मौलिक अधिकारों को फिर से हासिल करने के बारे में है. पाकिस्तान के अवैध कब्जे को जनमत संग्रह द्वारा हल किए जाने के बाद यह क्षेत्र भारतीय प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा.