कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप

Canada News: कनाडा में पढ़ने और नौकरी करने के लिए कई भारतीय राज्यों के लोग जाते हैं. ज्यादातर लोग मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं. इसी बीच यहां पर दो विरोधी टो-ट्रक ग्रुप के बीच शूटआउट हुआ, इस शूटआउट की वजह से लोगों में दहशत फैल गई थी, जिसके बाद तीन भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि चौथे संदिग्ध की तलाश हो रही है. इसका वीडियो भी सामने आया है.

कब का है मामला

यह घटना 7 अक्टूबर को रात करीब 10:45 बजे (लोकल टाइम) मैकवीन ड्राइव और कैसलमोर रोड एरिया में एक पार्किंग लॉट में दो अलग-अलग ग्रुप के बीच हुई, झगड़े के दौरान गोलियां चलाई गईं, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एक व्यक्ति घायल हुआ, लेकिन चोटें गंभीर नहीं थीं. इसके बाद मामले की जांच हुई तो जांचकर्ताओं ने शामिल ग्रुप में से एक से जुड़े तीन लोगों की पहचान की.

जारी हुआ चर्च वारंट

20 नवंबर को पुलिस ने कैलेडन में एक घर पर सर्च वारंट जारी किया. नतीजा यह हुआ कि जांच करने वालों ने संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. संदिग्धों की पहचान मनजोत भट्टी, नवजोत भट्टी और अमनजोत भट्टी के तौर पर हुई है, जबकि चौथा संदिग्ध फरार है, उसका नाम नहीं बताया गया है. मनजोत पर जानबूझकर लापरवाही से फायरआर्म चलाने, लोडेड बैन फायरआर्म रखने, लापरवाही से फायरआर्म रखने, छुपाकर हथियार रखने, बिना इजाज़त के फायरआर्म रखने की जानकारी होने और फायरआर्म होने के बावजूद गाड़ी में बैठे होने का आरोप लगाया गया है.

संदिग्ध की तलाश

पुलिस ने कहा कि उसकी बेल की सुनवाई ब्रैम्पटन में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेंडिंग है और उसे बेल पर रिहा कर दिया गया है. नवजोत और अमनजोत पर आरोप है कि वे कार में सफर कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि अंदर फायरआर्म रखा है. पुलिस ने आगे कहा कि दोनों को बाद में ब्रैम्पटन में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश होने की शर्तों के साथ एक अंडरटेकिंग पर रिहा किया गया. जबकि पुलिस को चौथे संदिग्ध की भी तलाश है.