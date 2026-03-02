देखती रह गई दुनिया और भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?

कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की चार दिवसीय आधिकारिक भारतीय यात्रा को पूरा कर लिया है. सोमवार देर शाम तक वह भारत से स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे. कानाडाई पीएम कार्नी की यह यात्रा 27 फरवरी को मुंबई से शुरू हुई थी. इसके बाद 1 मार्च को वह दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी संग द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों ने कई MoU पर साइन किए.
Canada PM Mark Carney: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सोमवार (02 मार्च) को अपनी भारत की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा को पूरा कर लेंगे. कनाडाई पीएम की भारत यात्रा 27 फरवरी को मुंबई से शुरू हुई थी. कनाडा का पीएम बनने के बाद कार्नी की यह पहली और पिछले आठ सालों में किसी भी कनाडाई पीएम का पहला बाइलेटरल दौरा है. इससे पहले कानाडा में जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कानाडा और भारत के रिश्ते अपने निचले स्तर पर आ गए थे. हालांकि, मार्क कार्नी के दौर पर दोनों देशों के रिश्ते लगातार सुधर रहे हैं.
आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की. इस बैठक के बाद पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस संयुक्त पीसी के दौरान पीएम मोदी ने भारत-कनाडा के बीच संबंधों पर बात की. इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर भी भारत का पक्ष रखा. कनाडाई पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर बात बनी.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज भारत की अपनी चार दिवसीय यात्रा को पूरा कर लेंगे. कनाडा के पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर बात बनी. भारत और कनाडा ने कुल 24 समझौते किए हैं, जिसमें एआई, शिक्षा, स्वास्थ्य और इवोवेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
List of Outcomes: Visit of the Prime Minister of Canada to India from February 27 to March 02.
24 MoUs / partnerships among universities/institutions in areas such as Artificial Intelligence, healthcare, agriculture, and innovation. Canada to join Global Biofuels Alliance.… pic.twitter.com/7HGIcVxHfq
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की भारत यात्रा पर पी कुमारन, सचिव (पूर्व) ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी (मार्क कार्नी) भारत की पहली यात्रा थी और आठ वर्षों में किसी कनाडाई प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी. प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की यात्रा मुंबई में दो दिवसीय कार्यक्रम के साथ शुरू हुई. मुंबई में आयोजित कार्यक्रम मुख्य रूप से व्यापार केंद्रित था और इसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना, वित्तीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच नवाचार साझेदारी का विस्तार करना था.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्नी ने भारतीय व्यापार जगत के नेताओं, सीईओ, नवोन्मेषकों, शिक्षकों और प्रमुख कनाडाई पेंशन फंडों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक बातचीत की.
दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बातचीत में ट्रेंड, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, कल्चर, ऊर्जा, एआई पर आपस में विस्तार से चर्चा की. दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं, जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप शामिल है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी पहली बैठक के बाद हमारे रिश्तों में गर्मजोशी आई है. दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ा है.
