ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये बड़ी डील

Canada PM India Visit: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत यात्रा पर हैं. वह 2 मार्च 2026 तक भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे. शुक्रवार ( 27 फरवरी 2026) को कार्नी मुंबई पहुंचे. उनकी यह यात्रा भारत-कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही है. बता दें कि ट्रंप के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा का टारगेट भारत, चीन और सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है. 'AFP' के मुताबिक मुंबई पहुंचने के बाद कार्नी बिजनेस लीडर्स से बातचीत करेंगे और फिर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. यहां सोमवार (3 मार्च 2026) को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी.

पंजाब नहीं जाएंगे कार्नी

पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ गए थे. इसका मुख्य कारण यह था कि पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया. नई दिल्ली ने इस आरोप से बार-बार इंकार किया है. 'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो के विपरीत मार्क कार्नी पंजाब का दौरा नहीं करेंगे. यह सिख अलगाववादी राजनीति से बड़ी गहराई के साथ जुड़ा क्षेत्र है. एक्सपर्ट्स ने इसे भारतीय अधिकारियों के साथ टकराव से बचने की एक कोशिश के रूप में बताया है.

भारत क्यों पहुंचे कार्नी?

'HT' की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार्नी का नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है. यह आंशिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी कार्रवाई और कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकियों के दौरान वाशिंगटन के साथ तनाव से प्रभावित है. बिजनेस लीडर्स ने इस यात्रा को प्रतीकात्मकता के बदले बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड बताया.

किन समझौते पर होगी बातचीत?

कार्नी की ओर से भारत की यह यात्रा यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते के बाद की जा रही है, जिससे कनाडा के साथ भी इसी तरह के समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने पहले ही इशारा दिया था कि बातचीत में यूरेनियम की लॉन्ग टर्म सप्लाई के समझौते के साथ-साथ एनर्जी, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और संस्कृति जैसे सेक्टर में छोटे समझौते भी शामिल हो सकते हैं.