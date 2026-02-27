Advertisement
trendingNow13124703
Hindi Newsदेशट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये बड़ी डील

ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये बड़ी डील

Canadian PM Mark Karney Arrives India: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए भारत पहुंचे हैं. इस दौरान वह कई बिजनेस लीडर्स से बातचीत करेंगे और पीएम से भी मुलाकात करेंगे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 27, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये बड़ी डील

Canada PM India Visit: कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत यात्रा पर हैं. वह 2 मार्च 2026 तक भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे. शुक्रवार ( 27 फरवरी 2026) को कार्नी मुंबई पहुंचे. उनकी यह यात्रा भारत-कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से की जा रही है. बता दें कि ट्रंप के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडा का टारगेट भारत, चीन और सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है. 'AFP' के मुताबिक मुंबई पहुंचने के बाद कार्नी बिजनेस लीडर्स से बातचीत करेंगे और फिर नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. यहां सोमवार (3 मार्च 2026) को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी.  

पंजाब नहीं जाएंगे कार्नी 

पिछले कुछ सालों में भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ गए थे. इसका मुख्य कारण यह था कि पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया. नई दिल्ली ने इस आरोप से बार-बार इंकार किया है. 'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो के विपरीत मार्क कार्नी पंजाब का दौरा नहीं करेंगे. यह सिख अलगाववादी राजनीति से बड़ी गहराई के साथ जुड़ा क्षेत्र है. एक्सपर्ट्स ने इसे भारतीय अधिकारियों के साथ टकराव से बचने की एक कोशिश के रूप में बताया है.  

ये भी पढ़ें- 'अब हमारा धैर्य समाप्त हो रहा...,' काबुल के हमलों से बौखलाए ख्वाजा आसिफ,  तालिबान को देने लगे धमकी; दोनों तरफ छिड़ी खूनी जंग 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत क्यों पहुंचे कार्नी? 

'HT' की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार्नी का नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है. यह आंशिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ से जुड़ी कार्रवाई और कनाडा को अमेरिका में मिलाने की धमकियों के दौरान वाशिंगटन के साथ तनाव से प्रभावित है. बिजनेस लीडर्स ने इस यात्रा को प्रतीकात्मकता के बदले बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर फोकस्ड बताया.   

ये भी पढ़ें- नेता, कारोबारी और सरकारी अफसर... हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर ही अटकी NCERT की सुई?  

 

किन समझौते पर होगी बातचीत?

कार्नी की ओर से भारत की यह यात्रा यूरोपीय संघ (EU) के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते के बाद की जा रही है, जिससे कनाडा के साथ भी इसी तरह के समझौते की उम्मीदें बढ़ गई हैं. 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने पहले ही इशारा दिया था कि बातचीत में यूरेनियम की लॉन्ग टर्म सप्लाई के समझौते के साथ-साथ एनर्जी, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और संस्कृति जैसे सेक्टर में छोटे समझौते भी शामिल हो सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

National News

Trending news

'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'जब बरी हो चुके हैं तो...', शराब घोटाले में केजरीवाल को राहत मिलने के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
Droupadi Murmu
'प्रचंड' में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनीं मुर्मू,दिया आत्मनिर्भरता का संदेश
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
Kolkata Earthquake
स्पीच दे रहे थे मंत्री, तभी हिलने लगा मंच; कोलकाता में भूकंप के तेज झटके
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
Arvind Kejriwal
कौन हैं जज जितेंद्र सिंह, जिन्होंने केजरीवाल-सिसोदिया को दी रिहाई; कहां से की पढ़ाई?
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
assam assembly elections
असम कांग्रेस में ‘अब और नहीं’ का नारा, कार्यकर्ताओं का हाईकमान को अल्टीमेटम
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज