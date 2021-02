वैक्सीन डिप्लोमेसी के आगे कनाडा ने टेके घुटने? Farmers Protest पर करनी पड़ी भारत सरकार की तारीफ

नई दिल्ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) के मुद्दे पर अबतक तेवर दिखा रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर बदलते नजर आ रहे हैं. भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के सामने झुकते हुए जस्टिन ट्रूडो ने अब किसान आंदोलन के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख की तारीफ की है. यही नहीं, ट्रूडो ने कहा है कि उनकी सरकार अपने देश में भारतीय राजनयिकों को पूरी सुरक्षा देगी.

भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, 'किसान आंदोलन को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के बातचीत के प्रयासों को सराहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कनाडा में मौजूद भारत के राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.'

On farmer protest, PM Trudeau commended efforts of the govt of India to choose the path of dialogue as befitting a democracy. He also acknowledged the responsibility of his govt in providing protection to Indian diplomatic personnel & premises in Canada: MEA Spokesperson pic.twitter.com/4hjmfNBSyh

