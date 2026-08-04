/कैंसर मरीजों को ट्रेन में इस खास कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट, रेल मंत्री ने खुद बताया; इन आसान तरीकों से उठाएं फायदा

Indian Railways: भारतीय रेल लंबी दूरी और आरामदायक यात्रा के लिए एक शानदार विकल्प है. ट्रेन से लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, लेकिन कई ऐसी सुविधाएं हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता. इसी में शामिल है, गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के इलाज के लिए तत्काल यात्रा की सुविधा. इसके लिए रेलवे की ओर से बकायदा एक कोटा भी निर्धारित है, जिससे जरूरतमंदों को कंफर्म टिकट मिल सके.
दरअसल, ये इमरजेंसी कोटा विशेषकर कैंसर मरीजों के लिए है, जिसके तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके. इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस आपातकालीन कोटा का इस्तेमाल कर कन्फर्म टिकट लिया जा सकता है.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा सांसद तेराश गोवाला और बाबूभाई जेसंगभाई देसाई की ओर से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कैंसर मरीजों और उनके अटेंडेंट को कंप्यूरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर के माध्यम से इमरजेंसी कोटा के अंतर्गत आरक्षित टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं. उन्होंने बताया कि कैंसर मरीजों के लिए कुछ ट्रेनों में सीटें भी आरक्षित की गई हैं.
राज्यसभा सांसद तेराश गोवाला और बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने अपने सवाल में पूछा था कि क्या इलाज के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने वाले गंभीर रूप से बीमार मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर कन्फर्म टिकट देने की कोई व्यवस्था है या नहीं. इसके अलावा अपने प्रश्न के दौरान उन्होंने आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी चिकित्सकीय दस्तावेज और अन्य सभी ट्रेनों एवं श्रेणियों में इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी थी.
इसी सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि कैंसर मरीजों के अलावा हाई ऑफिशियल रिक्विजिशन श्रेणी के पात्र लोगों जैसे केंद्र सरकार के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तथा सांसदों की आपात यात्रा आवश्यकताओं के लिए भी इमरजेंसी कोटा से कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं.
रेल मंत्री ने बताया कि इस कोटा के लिए तत्काल टिकट प्राप्त करने वाले मरीज आवश्यक मेडिकल दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम इमरजेंसी कोटा यानी ईक्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं. सीटों की उपलब्धता और यात्री की आवश्यकता की पुष्टि होने के बाद मौजूदा नियमों के अनुसार उनके आवेदन पर विचार किया जाता है.
रेल मंत्री के अनुसार, इस कोटा के तहत भारतीय रेलवे में कैंसर मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए कुल 12 बर्थ आरक्षित हैं, जिनमें फर्स्ट क्लास में 2 बर्थ, एसी 2 टीयर में 2 बर्थ, एसी 3 टियर में 3 बर्थ, एसी चेयर कार में 3 सीटें और स्पीपर क्लास में 4 बर्थ निर्धारित है.