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कैंसर मरीजों को ट्रेन में इस खास कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट, रेल मंत्री ने खुद बताया; इन आसान तरीकों से उठाएं फायदा

ट्रेनों में गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के लिए इमरजेंसी कोटा के तहत कन्फर्म टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध है. इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित सवाल के जवाब में दी. जानिए कैसे इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:58 AM IST
कैंसर मरीजों को ट्रेन में इस खास कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट, रेल मंत्री ने खुद बताया; इन आसान तरीकों से उठाएं फायदा

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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