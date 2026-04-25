7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 रुपये में, इलाज के नाम पर अस्पतालों में कैसे चल रही 'डकैती'?

DNA Analysis Medical Loot: आज हम, देश के हेल्थकेयर सिस्टम के उस ब्लैक होल को EXPOSE करेंगे. जिसमें एक आम आदमी की पूरी जमा-पूंजी समा जाती है. आज हम, उन मुनाफाखोरों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन समेत तमाम मेडिकल उपकरणों के नाम पर आपको लूट रहे हैं. 3000 प्रतिशत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं. पढ़कर आप भी दंग रह गए होंगे लेकिन यह सच है. मेडिकल माफिया हम सबसे 3 हजार प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है. ऊपर से कम गुणवत्ता वाले सामान आपके घर में डम्प कर रहा है. दवाओं की कीमत को 100 से 500 गुना ज्यादा कीमत पर बाजार में बेचा जा रहा है.

मेडिकल सामान में जमकर मची है लूट

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आपने देखा होगा कि अस्पताल में ड्रिप चढ़ाने के लिए मरीजों के हाथ में कैनुला नाम का एक उपकरण लगाया जाता है. मार्केट में ये जो कैनुला 200 से 250 रुपये में बिक रहा है. उसकी असल कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे. टांका लगाने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल होता है. उसके लिए मरीजों से हजारों रुपये वसूले जाते हैं. उसकी असली कीमत सुनकर आप विश्वास हीं कर पाएंगे. मेडिकल उपकरणों को लेकर कैसी लूट मची है. आज हम इसे तीन बिलों के जरिये डिकोड भी करेंगे. मेडिकल उपकरण की कीमतों को लेकर आज ये चर्चा क्यों हो रही है. आपको इसकी वजह भी पता चलेगी.

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यह सवाल आम आदमी से जुड़ा है. हर घर से जुड़ा है, लिहाजा हमने इसकी ऑल इंडिया इनवेस्टिगेशन की. हमने मेडिकल उपकरणों के होलसेलर से लेकर एंड यूजर तक से बात की. रिटेलर से लेकर अस्पताल का बिल चेक किया. जो सच सामने आया, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी.

7 रुपये का कैनुला 210 में बेचा जाता है

सबसे पहले पटना में जी न्यूज रिपोर्टर प्रशांत झा ने मेडिकल इक्विपमेंट के एक होलसेलर से मुलाकात की. उन्होंने दवाओं के MRP और होलसेल रेट में अंतर पता किया. सबसे आम मेडिकल उपकरण थर्मामीटर होता है. आपके घर में भी थर्मामीटर होगा. अभी आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपके घर में कम से कम दो-तीन थर्मामीटर तो रखे ही होंगे.

हिक्स का थर्मामीटर जो मार्केट में 210 रुपये में बिकता है. उसे दुकानदार 95 रुपये में खरीदते हैं. यानी MRP से आधे दाम में. कैनुला, यानी मरीज को ग्लूकोज या दवाई चढ़ाने के लिए हाथ में लगाया जाने वाला उपकरण. बाजार में इसे 210 रुपये में बेचा जा रहा है. लेकिन होलसेलर के पास से ये 7 रुपये में बिकती है. यानी 3000% ज्यादा कीमत पर ये बेची जा रही है.

कैनुला और उसके साथ ग्लूकोज की बोतल तक जाने वाली पाइप को IV सेट कहा जाता है. होलसेलर से कोई दुकानदार या अस्पताल इसे 12 रुपये में खरीदता है. इसके डिब्बे पर MRP लिखी है 216 रुपये. यानी इसपर 1700% मुनाफा कमाया जाता है.

22 मास्क की 584 रुपये में हो रही बिक्री

रूई यानी कॉटन के एक बंडल का होलसेल रेट 75 रुपये है. इसे बाजार में 241 रुपये में बेचा जा रहा है. रैमसन्स कंपनी बच्चों के लिए नेबुलाइजर का मास्क बनाती है. इसके डिब्बे पर MRP है 584 रुपये. लेकिन असल में ये किसी भी दुकानदार को 22 रुपये में मिलती है. यानी 2500% का मार्जिन.

सर्जिकल ग्लव्स, यानी ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर जिन ग्लव्स को पहनते हैं. वो होलसेल में 13 रुपये की मिलती है. अस्पताल के बिल में आपसे इसके लिए 80 रुपये चार्ज किए जाते हैं.

मुनाफाखोरी का ये खेल कितना बड़ा है. इसे अब अगले उपकरण के रेट को पढ़कर आप समझ जाएंगे. टांका लगाने के लिए जिस धागे का उपयोग किया जाता है. उसके डिब्बे पर MRP लिखी है, 12 हजार 252 रुपये. आप अंदाजा लगाइये. इसका होलसेल रेट क्या होगा. होलसेल में यही धागा 700 रुपये का मिलता है.

325 रुपये का बीपी मॉनिटर बिक रहा 1750 रुपये में

आज की तारीख में लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है. हो सकता है आपके घर में भी हो. डॉक्टर मॉर्फीन के BP मॉनिटर की MRP 1310 रुपये है. जबकि इसका WHOLESALE PRICE मात्र 575 रुपये है. एक दूसरी कंपनी के बीपी मॉनिटर की कीमत जानिए. जो मशीन, रिटेल दुकान पर 1750 रुपये में बिक रही है. उसका होलसेल रेट मात्र 325 रुपये है. सोचिए, 325 रुपये का सामान आपको 1750 रुपये में मिल रहा है. ये कितनी बड़ी लूट है. ये कितनी बड़ी मुनाफाखोरी है. ये आपके साथ हो रहा है.



ग्लूको मीटर यानी ब्लड शूगर चेक करने वाली जो मशीन बाजार में 1650 रुपये की मिल रही है. होलसेल दुकान में इसकी कीमत जान लीजिए. मात्र 55 रुपये यानी30 गुना ज्यादा मार्जिन. फिर से जानिए, ब्लड शूगर चेक करने वाली 55 रुपये की मशीन 1650 रुपये में मिल रही है. इसे मरीजों से लूट न कहा जाए तो क्या कहा जाए.