Rahul Gandhi: क्या भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाने के लिए जम्मू में हुए ब्लास्ट? कांग्रेस नेता ने कह दी ये बात

Blast in Jammu: जम्मू के बाहरी इलाके में दो बम विस्फोटों में नौ लोगों के घायल होने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोमवार को यात्रा उसी जगह से निकाली जाएगी. जयराम रमेश ने कहा, उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन सुरक्षा इंतजामों की देख-रेख करेगा. हमें भी इसका आश्वासन दिया गया है. हम राहुल गांधी की सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे. आगे रमेश ने कहा, यह पक्का नहीं है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाने के लिए ब्लास्ट किए गए. सुरक्षा एजेंसियां ही इस पर जानकारी दे सकती हैं. लेकिन मैं आश्वासन दे सकता हूं कि कोई चीज भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोक पाएगी.

यात्रा गुरुवार शाम पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में दाखिल हुई थी. शनिवार को एक दिन के विराम के बाद यात्रा रविवार को हीरानगर से शुरू हुई और 23 जनवरी को जम्मू पहुंचेगी. यात्रा सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी.

We hope that the J&K administration will take care of the security arrangements, we have been assured so. We can’t compromise the security of Rahul Gandhi: Jairam Ramesh, Congress MP pic.twitter.com/PG0pR0QVEO

Not sure if the blasts were done to stop Bharat Jodo yatra, only security agencies can give information on that. I can assure that nothing will be able to stop the Bharat Jodo yatra: Jairam Ramesh, Congress MP pic.twitter.com/Ycwd3kDgcI

