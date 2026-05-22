बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां, गृह मंत्रालय का मास्टर स्ट्रोक

West Bengal CAPF Deployment News: पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती इस साल 20 जून तक बढ़ा दी गई है. ये कंपनियां वहां पर असेंबली चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भेजी गई थी. लेकिन चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हिंसा की बढ़ी घटनाओं को देखते हुए सीएम सुवेंदु अधिकारी ने उनकी तैनाती अक्टूबर 2026 तक जारी रखने का अनुरोध किया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध को मानते हुए CAPF की तैनाती फिलहाल अगले महीने तक के लिए बढ़ा दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती अक्टूबर के अंत तक बढ़ाने की मांग की थी. मंत्रालय ने इस अनुरोध पर विचार के बाद CAPF की 500 कंपनियों की तैनाती को 20 जून तक आगे बढ़ाने निर्देश दिया. ये जवान वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की मदद करेंगी.

किस फोर्स की कितनी कंपनियां तैनात?

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि CAPF की 500 कंपनियां 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी. इनमें CRPF की 200, BSF की 150 और CISF, ITBP और SSB की 50-50 कंपनियां शामिल हैं.

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संवेदनशील क्षेत्रों में CAPF की तैनाती बढ़ी

राज्य सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए इन सिक्योरिटी फोर्सेज को रखा गया है. इनकी तैनाती का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है. राज्य पुलिस और CAPF के बीच कोऑर्डिनेशन जारी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में तैनात केंद्रीय बलों के लिए आवश्यक साजोसामान, आवास और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है.

'सरहद पर बाड़बंदी का काम जल्द होगा शुरू'

CM सुवेंदु अधिकारी ने मंत्रालय के इस फैसले पर आभार जताया है. उन्होंने कहा, "...केंद्र सरकार की योजनाओं सहित सभी सरकारी योजनाएं जुलाई से बंगाल में लागू की जाएंगी. उन योजनाओं पर प्राथमिक कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि जनता तक उनका लाभ पहुंचे..."

उन्होंने कहा कि प्रदेश में घुसपैठियों को रोकने के लिए बाड़ लगाने का काम जल्द शुरू होगा. इसके लिए बीएसएफ को जमीन हैंडओवर कर दी गई है. बाड़बंदी के बाद राज्य में घुसे घुसपैठियों को निकाल बाहर करने का काम शुरू होगा. उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों को डरने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को CAA के तहत देश की नागरिकता दी जाएगी और उन्हें उचित तरीके से बसाने का काम किया जाएगा.