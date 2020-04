पंजाब के CM अमरिंदर सिंह की पीएम मोदी से मांग, कोरोना के बीच GST का उठाया मुद्दा

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के जीएसटी मुआवजे का 6,752 करोड़ रुपये का बकाया जल्द जारी करने का आग्रह किया है. सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि जीएसटी मुआवजे की यह राशि दो अक्टूबर, 2019 से बकाया है. इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है.

सिंह ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह राशि जल्द जारी करने का निर्देश दें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर इस राशि को प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाना चाहिए. ऐसे संकट के समय केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कोविड-19 की वजह से पैदा हुई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में यदि जीएसटी मुआवजे की बकाया राशि जारी की जाती है तो इससे पंजाब को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में काफी राहत मिल सकेगी.

PM @NarendraModi Ji, today when Centre & States are all adopting various mechanisms to cope with the challenge of #Covid19, I want to draw your attention towards the pending ₹6752 Cr of GST arrears pending since October 2019. Request your intervention in sorting this issue.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 1, 2020