कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले कैप्टन को अब मिली 'हॉकी और बॉल', चुनाव में ठोकेंगे ताल

नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार अपनी पूर्व पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं. उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से एक दल बनाया है जिसका राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन भी हो चुका है. अब तारीखों के ऐलान के बाद कैप्टन की पार्टी को चुनाव चिह्न भी मिल गया है.

कभी कांग्रेस का हाथ थामकर चलने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बार पंजाब चुनाव में हॉकी और बॉल के सहारे जीत का दांव लगाते दिखेंगे. चुनाव आयोग की ओर से कैप्टन की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को हॉकी स्टिक और बॉल का सिंबल दिया गया है. अमरिंदर सिंह को हटाकार कांग्रेस ने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था जिसके बाद कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया था.

Happy to inform that Punjab Lok Congress has received it's Party Symbol - Hockey Stick and Ball.#Bas_Hun_Goal_Krna_Baki pic.twitter.com/7nv0Nv0XNX

— Punjab Lok Congress (@plcpunjab) January 10, 2022